韓系大神Zion.T將於4月15日三度來台開唱~預告演唱會歌單保證精彩有共鳴！

在南韓，只要講到「楊花大橋」這首歌，堪稱無人不知、無人不曉，以兒子視角，僅用簡單易懂的詞句，便傳遞深厚情感的國民好歌，也蔓延至世界各地歌迷的心，紛紛對創作鬼才Zion.T讚嘆不已，當然不光如此，Zion.T的無數作品均受到歌迷與樂評人喜愛，例如近期在電影「尚氣與十環傳奇」與日本歌手星野源合作的插曲「NOMAD」，以及與SLOM合作的「ANIRAGO」等，都是創下天花板級流量的佳作！

Zion.T第三度來台開唱，並訂於4/15（六）於TICC台北國際會議中心舉辦「2023 Zion.T SOLO TAIPEI CONCERT」，此次行程非常緊湊，不光各地商演邀約，他也是各大歌手爭相邀約合作的製作人之一，因此這次能喬到檔期，將這位具有多元魅力的藝人帶來台灣，可謂相當榮幸！



面對即將第三次來台，對台灣美食印象甚好的Zion.T，在採訪中透露：「希望能再次品嚐到更多台灣的好滋味！透過歌迷與相關網路介紹，讓我知道台灣除了火鍋、雞排、珍奶與鳳梨酥外，還有很多值得品嚐的美食！非常歡迎台灣歌迷能推薦給我，你們覺得很棒的菜單喔！」。



節目名稱：2023 Zion.T SOLO TAIPEI CONCERT

演出日期：2023/4/15 (六) 18：00

演出地點：台北國際會議中心 TICC

演出地址：台北市信義區信義路五段1號

主辦單位：華藝娛樂股份有限公司

協辦單位：遠大娛樂股份有限公司

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