2022年男同志圈天菜第一人！孙锡久进组拍摄新电影《留言部队》，化身冷静记者

演员孙锡久以全新角色回归，这次是理智冷静的记者。

孙锡久挑选的新作品是电影《留言部队》（又译《评论部队》），影片已於本月6日正式开机拍摄。 这是一部犯罪题材的作品，讲述了记者偶然得知网路上存在操控舆论的「水军」（留言部队），他在挖掘事实真相的途中经历的一系列事情。 孙锡久饰演新闻社记者「任相镇」，因为告发了大企业的横行霸道事件被停职，为了能够重返岗位，他开始搜寻「留言部队」，深挖其中的秘密。

孙锡久所属经纪公司透露：「在多个作品中，《留言部队》获得了孙锡久和所有工作人员的一致好评。 」让观众们十分期待孙锡久的全新演绎。 他本人也表示：「非常开心能够和一直想要合作的演绎们搭戏，希望大家齐心合力拍出一部好作品。」



去年的一部《我的解放日记》让孙锡久火爆出圈，虽然不是特别标准的帅哥长相，但他却是很有味道的那一种，在「具氏」角色的加持下，更多了一份痞帅渣男的感觉，很多无意识的小动作都特别吸引人，不愧是「行走的荷尔蒙」。 而在2022年进行的「gay圈最爱的男明星」（上半年）票选中，孙锡久以4.01%的得票率拔得头筹，成为了男同志们心目中的天菜。同榜单下半年的票选中，孙锡久依旧名列前矛，位居第二，在同性恋者的心中有著非凡地位。



22년 상반기 게이들이 좋아하는 남자 유명인 pic.twitter.com/dfBoC4FNWj — francetracny (@francetracny) March 7, 2023

此外，《留言部队》除了孙锡久之外，还邀请了金圣哲、金东辉和洪炅参演，三人扮演「留言部队」里的「Aleph」小组的成员。



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