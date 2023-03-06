ITZY 成爲 G-SHOCK 品牌大使

CASIO 正式宣佈與韓國五人組女團 ITZY 為 G-SHOCK 品牌大使。

ITZY 是 JYP 娛樂（JYP Entertainment Corporation）旗下的女子團體，由黃禮志 (Yeji)、崔智秀 (Lia)、申留真 (Ryujin)、李彩領 (Chaeryeong)、申有娜 (Yuna) 等五位成員所組成，JYP 娛樂亦曾推出 TWICE 及 NiziU 女子團體。自 2019 年 2 月正式出道，ITZY 已廣泛獲得全球粉絲支持，特別是亞洲地區的年輕女性。

自 1983 年推出首款 G-SHOCK 手錶以來，品牌已在其耐衝擊性及設計的獨特性方面建立了無可比擬的地位，並致力與運動、時尚、音樂、藝術及其他領域上合作，推出各種聯乘系列。近年來，G-SHOCK 進一步開發女裝手錶市場，將一些熱門的手錶型號加入女裝錶尺寸，亦會推出專為女性而設的輕巧款式，以滿足女性用戶的需求。

富有感染力和個人風格的歌曲及炫酷的表演賦予了 ITZY 與衆不同的魅力，同時與 G-SHOCK Absolute Toughness 的品牌理念相符，因此獲邀擔任品牌大使。此外，ITZY 將會出現在一系列日本及亞洲其他地區的 G-SHOCK 廣告平面照、短片及其他合作形式，有效地向更多用戶尤其是年輕女性傳達 G-SHOCK 的世界觀。

對於今次 ITZY 擔任為品牌大使，團體表示：「All in Us！ITZY 已經成爲 CASIO G-SHOCK 的品牌大使！加入我們，一同見證勢不可擋的 G-SHOCK 及 ITZY 的全新形象！」

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