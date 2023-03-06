不建議在吃飯時、睡覺前觀看！Netflix新紀錄片《以神之名：信仰的背叛》揭開韓國「邪教」的陰暗面

吃飯的時候看可能會想吐，睡覺前看則有可能會作惡夢…

Netflix於上週五（3日）推出全新紀錄片《以神之名：信仰的背叛》，由Netflix與MBC節目《PD手冊》導演攜手推出，共8集。描述韓國近代自稱為「神」的4人，及其受害者們的悲劇故事。

由《JMS，神的新娘們》（EP. 1- EP. 3）、《五大洋，32 具屍體和神》（EP. 4）、《兒童樂園，尋找樂園》（EP. 5- EP. 6）、《成為萬民神的男人》（EP. 7- EP. 8）等四個部分組成，追蹤韓國現代史中的「彌賽亞」（上帝任命者／先知），探索令人膽顫的真實故事，揭發盲目信仰的黑暗面，記錄至今不為人知的故事和受害者們最初的證詞。

該紀錄片的曹聖鉉PD 表示：「希望本片能讓觀眾留下關於受害者被奉為神的人是否真的是『彌賽亞』的疑問，以及社會上為什麼大量的、同樣的受害者仍層出不窮的問題。」

如同標題，膽小如小編就是在吃飯時、睡覺前觀看的，整個人都不好了…尤其這些故事還是「現在進行式」：所謂的「教主」出獄後，依然吃香喝辣，甚至變本加厲；而還在服刑的「教主」，明明作惡多端、令許多人喪命，他在監獄裡吃飽、穿暖，虔誠的信徒們，依然在等待著自己所尊崇的教主華麗歸來…總之，心情蠻沉重的。

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