ITZY 成爲 G-SHOCK 品牌大使

CASIO 正式宣布与韩国五人组女团 ITZY 为 G-SHOCK 品牌大使。

ITZY 是 JYP 娱乐（JYP Entertainment Corporation）旗下的女子团体，由黄礼志 (Yeji)、崔智秀 (Lia)、申留真 (Ryujin)、李彩领 (Chaeryeong)、申有娜 (Yuna) 等五位成员所组成，JYP 娱乐亦曾推出 TWICE 及 NiziU 女子团体。自 2019 年 2 月正式出道，ITZY 已广泛获得全球粉丝支持，特别是亚洲地区的年轻女性。

自 1983 年推出首款 G-SHOCK 手表以来，品牌已在其耐冲击性及设计的独特性方面建立了无可比拟的地位，并致力与运动、时尚、音乐、艺术及其他领域上合作，推出各种联乘系列。近年来，G-SHOCK 进一步开发女装手表市场，将一些热门的手表型号加入女装表尺寸，亦会推出专为女性而设的轻巧款式，以满足女性用户的需求。

富有感染力和个人风格的歌曲及炫酷的表演赋予了 ITZY 与衆不同的魅力，同时与 G-SHOCK Absolute Toughness 的品牌理念相符，因此获邀担任品牌大使。此外，ITZY 将会出现在一系列日本及亚洲其他地区的 G-SHOCK 广告平面照、短片及其他合作形式，有效地向更多用户尤其是年轻女性传达 G-SHOCK 的世界观。

对於今次 ITZY 担任为品牌大使，团体表示：「All in Us！ITZY 已经成爲 CASIO G-SHOCK 的品牌大使！加入我们，一同见证势不可挡的 G-SHOCK 及 ITZY 的全新形象！」

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