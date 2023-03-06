鄭敬淏談「公開戀愛」的好處：可以和秀英一起去想去的任何地方，自由自由！拿下最佳男主角獎就求婚XD

「歐巴做了最擅長的事」，秀英這樣評價男友鄭敬淏的演技。

鄭敬淏和影后全道嬿主演的《浪漫速成班》正式落幕，鄭敬淏在其中扮演男主角「崔直說」，補課界的明星講師，在戲中和學生媽媽大談戀愛，最後迎來圓滿大結局。



戲外的鄭敬淏也是愛情、事業雙豐收。 主演的電視劇從《陷入純情》，到《火星生活》，再到《機智牢房生活》、《機智醫生生活》，部部反響火熱，讓觀眾看到了鄭敬淏在演技上的無限可能。 愛情上，鄭敬淏和愛豆女帝-少女時代成員秀英熱戀11年，感情十分穩定，公開戀愛絲毫沒有阻礙兩人的感情。 此前鄭敬淏曾經表示過若自己拿下「最佳男主角獎」的話就會向女友求婚，他也調侃表示「我好像拿不到哎」。



鄭敬淏和秀英也是粉絲們很愛催婚的一對，雖然他倆一直對這個話題十分小心謹慎，但11年的愛情長跑中從未傳出過分手傳聞，鄭敬淏帶著一些自豪表示：「公開戀愛也蠻好的，不管去哪兒都可以一起去，可以自由自由不受拘束，很舒服。 」日前，韓國intiz網站就有網友公開了這對情侶的「目擊談」，兩人穿著情侶LOOK出街，據網友爆料稱鄭敬淏一直護著女友，不停嘮叨「小心腳下」，絕對是貼心好男友。



치열행선 앓는 와중에

치열 본체 정경호 수영이랑 데이트 목격짤 ♡ pic.twitter.com/pZD85jSs2n — min (@_780312_) February 19, 2023

鄭敬淏的父親鄭乙永是韓國知名導演，身為兒子的他非常敬重父親，表示是父親讓他想要成為更好的人，自己的心願就是能夠和爸爸合作，哪怕不是主角都可以。

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