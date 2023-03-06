不建议在吃饭时、睡觉前观看！Netflix新纪录片《以神之名：信仰的背叛》揭开韩国「邪教」的阴暗面

吃饭的时候看可能会想吐，睡觉前看则有可能会作恶梦…

Netflix於上周五（3日）推出全新纪录片《以神之名：信仰的背叛》，由Netflix与MBC节目《PD手册》导演携手推出，共8集。描述韩国近代自称为「神」的4人，及其受害者们的悲剧故事。

由《JMS，神的新娘们》（EP. 1- EP. 3）、《五大洋，32 具尸体和神》（EP. 4）、《儿童乐园，寻找乐园》（EP. 5- EP. 6）、《成为万民神的男人》（EP. 7- EP. 8）等四个部分组成，追踪韩国现代史中的「弥赛亚」（上帝任命者／先知），探索令人胆颤的真实故事，揭发盲目信仰的黑暗面，记录至今不为人知的故事和受害者们最初的证词。

该纪录片的曹圣铉PD 表示：「希望本片能让观众留下关於受害者被奉为神的人是否真的是『弥赛亚』的疑问，以及社会上为什么大量的、同样的受害者仍层出不穷的问题。」

如同标题，胆小如小编就是在吃饭时、睡觉前观看的，整个人都不好了…尤其这些故事还是「现在进行式」：所谓的「教主」出狱后，依然吃香喝辣，甚至变本加厉；而还在服刑的「教主」，明明作恶多端、令许多人丧命，他在监狱里吃饱、穿暖，虔诚的信徒们，依然在等待著自己所尊崇的教主华丽归来…总之，心情蛮沉重的。

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