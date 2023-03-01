《黑暗榮耀》、《驅魔麵館》、《山茶花開時》、《機智牢房生活》、《鬼怪》等熱門劇集都有她！你從哪部作品認識廉惠蘭呢？

小編是從《鬼怪》裡認識廉惠蘭的！

韓國影劇裡有不少搶鏡的「綠葉演員」，他們憑其演技及魅力，讓作品更加發光，而廉惠蘭必須「榜上有名」！以話劇演員身份出道的她，2003年轉戰電影圈，2016年陸續出演電視劇。有在關注韓劇的觀眾們對她一定不陌生，不曉得各位從哪部作品開始注意到廉惠蘭呢？

▲2022年Netflix《黑暗榮耀》：

飾演家暴受害者，後成為女主角文同珢（宋慧喬 飾）的幫手「姜賢南」。‎第2部預計於下週五（10日）公開，不少觀眾們期待她的活躍與表現。

▲2020年JTBC《驅魔麵館》：

飾演Counter隊長「秋梅玉」，擁有治癒能力，像大家的媽媽一樣，溫暖身邊每一個人。去年（2022年）也確定製作‎第2季‎，將以原班人馬回歸並加入新的「惡鬼」，受到不少關注。

▲2019年KBS 2TV《山茶花開時》：

飾演律師「洪子英」，同時也是盧圭泰（吳正世 飾）的妻子。兩位演員在劇中展現默契配合，並於「KBS演技大獎」中獲得「最佳情侶獎」。

▲2017年tvN《機智牢房生活》：

飾演「小迷糊」劉漢陽（李奎炯 飾）的媽媽。為了讓心愛的兒子改邪歸正，痛下決心報案，讓他入獄、接受教化。

▲2016年tvN《孤單又燦爛的神—鬼怪》：

飾演池恩倬（金高銀 飾）的阿姨。一心想從姪女那裡奪取其母遺留的保險金，因金信（孔劉 飾）的設計而違法持有金條被捕入獄。

不只上述5部作品，還有《少年法庭》（飾演蔚藍青少年恢復中心主任）、《雙甲路邊攤》（飾演閻羅大王）、《巧克力》（飾演巨星臨終關懷護理組組長）、《Life》（飾演曹承佑的秘書）、《武法律師》（飾演李慧英的秘書）、《Live》（飾演李光洙的母親）、《七日的王妃》（朴敏英的乳母）等電視劇。除了《黑暗榮耀》、《驅魔麵館》等兩部續集作品，廉惠蘭也將出現在Netflix‎《Mask Girl》‎與高賢廷、Nana、安宰洪等合作，預計今年公開。

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