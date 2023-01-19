這位面具美女是誰！《MASK GIRL》面具背後是高賢廷還是NaNa〜

日前在Netflix公開的2023即將上映片單第三期當中，包含了《D.P逃兵追緝令2》、《走進你的時間裡》、《盜賊：刀之聲》還有一個奇特的《MASK GIRL》，劇照中的是一位戴著面具的女子，她的真面目是誰呢？

演員高賢廷將演出Netflix原創戲劇《MASK GIRL》，劇情描述對外貌相當自卑的一位女子，戴著面具而成為網路直播主，沒想到在進行中卻意外捲入了意想不到的事件。《MASK GIRL》在遭遇到難以想像的事件後外貌出現了改變的女子「金某美」由NaNa飾演，隨著時間的流逝而為了達成其他目標而不擇手段與方法的金某美則是由高賢廷飾演，那麼面具後的美女是哪一位呢？



面具女郎《MASK GIRL》戴著金色芭比娃娃的面具，托著臉頰也戴上了金色假髮，眼神也看向上方。高賢廷近年來演出的作品包括《妳的倒影》《鄰家律師趙德浩2》《Dear My Friends》《女王的教室》等，總能讓人感受到她獨特的氣場。不過在本次的《MASK GIRL》中她將久違地展現出喜劇演技。本劇中還有暗戀金某美的公司同事朱五男，由安宰弘飾演，而朱五男的母親則是由廉惠蘭飾演。預計在2023年的下半年公開。



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