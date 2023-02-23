《黑暗榮耀》超狂第二季正式預告公開！文同珢展示傷疤令河度領震驚，新海報復仇力全開：「歡迎來到我的地獄」

Netflix復仇大劇《黑暗榮耀》去年底公開第一季後引起巨大討論和關注，第二季已排定3月10日上線，今日終於公開正式預告和全新海報！

《黑暗榮耀》由金銀淑編劇、宋慧喬主演，講述被校園暴力摧毀身心的女子長大後用盡一生復仇的故事。 第二季預告開頭，文同珢在河度領面前脫去外套、露出佈滿兩隻手臂的傷疤。 河度領瞳孔地震、大驚失色，用不乏溫柔憐憫的聲音問：「等復仇結束，妳就能快樂嗎？」



朴涎鎮曾在第一季叮囑丈夫不要探究她的過去、「不要打開那個箱子」，預告片裡隨著朴涎鎮目前打開一個保險箱，朴涎鎮冷笑的聲音：「所以還是選擇了要打開？」

朴涎鎮咒罵文同珢：「妳一出生就過著人間地獄的生活！」文同珢也不示弱：「要不要我撕爛妳的嘴？」



第一季裡大家都以為已經死掉的孫慏梧居然還活著，對文同珢說另外四人都是殺人犯、只有自己無辜。 電話那頭的文同珢露出意味深長的微笑：「你覺得自己無辜？」

文同珢的「助手」朱如炡坦然表示一開始就知道自己的用途，且堅信同珢是他的救贖。 他在手術室拿起一支針、注視著病床上的人，對方似乎是朴涎鎮！朱如炡表示自己要當個瘋子，同僚竟不加阻攔，只微笑著叮囑他「別被抓到」。



文同珢對朴涎鎮露出自信又瘆人的笑容：「這不叫逃跑，而是尋找希望。」 轉眼卻發現家裡的照片散落一地、仿彿丟失了重要的物品，這一次輪到朴涎鎮得逞譏笑。

河度領毆打全宰寯，暴怒質問朴涎鎮究竟在保護什麼，他是否已經知道女兒並非自己血脈？



空姐崔惠程放話自己還留有底牌，染了黃髮的李蓑羅低聲咒罵：「只有魔鬼會幸災樂禍。」



文同珢也並非始終遊刃有餘，多次情緒激動地大喊：「別再這樣笑！妳根本就不該做出那種事！」最後一幕，她回到童年受傷時用白雪暫緩疼痛的屋頂，含淚獨白：「希望妳跟我一樣，感受到那種灼熱，希望妳痛到骨子裡。」 究竟她是否完成復仇，找回原本應屬於她的平靜與光榮呢？



同時新公開的第二季海報裡，被害者和加害者們共處一片叢林，周遭盛放著惡魔的喇叭花。 這是文同珢精心編織的復仇之地，令人聯想起明辨善惡的夏娃花園。 海報中央寫著：「歡迎來到我的地獄。」 超期待3月10日公開第二季啊！









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