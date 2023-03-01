3月有多部韓劇開播，重磅級演員亮相，還不追？同珢啊，終於等到《黑暗榮耀》Part.2了

正式邁入2023年3月，有11部韓劇將要開播，其中《黑暗榮耀》Part.2復仇歸來，你最期待哪一部呢？

1.ENA水木劇《Delivery Man》



開播時間：3月1日

主演：尹燦榮、方敏雅、金玟錫

劇情簡介：一部融合了驚悚和浪漫的奇幻劇，生計型計程車司機與喪失記憶靈魂一起滿足鬼魂最後願望。



2. jtbc週末《神聖的離婚》



開播時間：3月4日

主演：曹承佑、韓惠珍、金成均、丁文晟

劇情簡介：根據人氣網漫改編，講述專業離婚律師的神聖又波瀾萬丈的故事。



3.KBS月火《Oasis》



開播時間：3月6日

主演：薛仁雅、張東潤、秋英宇

劇情簡介：以20世紀80年代到90年代劇變的韓國為背景，講述為了守護屬於自己的夢想和友情，以及人生中只有一次的初戀而奮不顧身的三個年輕人的故事。

4. 主要OTT平台《模擬戀愛》



開播時間：3月9日

主演：李勝奎、李鍾赫

劇情簡介：兩個從學生時代就是朋友，在工作中再次相遇，並一起研製一款戀愛模擬遊戲講述了在職場重遇初戀，破鏡重圓的故事。

5. Netflix《黑暗榮耀》Part.2



開播時間：3月10日

主演：宋慧喬、李到晛、林智妍、朴成勛、鄭星一等

劇情簡介：Part.1原班人馬回歸，同珢啊，終於等到你回來了！預計復仇大戲將火熱上線。

6. tvN週末《潘朵拉：被操縱的樂園》



開播時間：3月11日

主演：李智雅、李相侖、張熙軫、 朴基雄、奉太奎

劇情簡介：講述了一名擁有令人稱羨生活的女子在恢復過往的記憶後，為保護自己和家人對隨意操縱自己命運的人展開報復的故事。

7. TVING金《非意圖的戀愛談》



開播時間：3月17日

主演：車瑞元、孔燦

劇情簡介：改編自同名網路漫畫，講述了從「開始是有意圖，但是戀愛是非意圖」的謊言開始的關係中，兩人成爲真正戀人的浪漫故事。

8. SBS月火《花書生熱愛史》



開播時間：3月20日

主演：辛叡恩、厲雲、姜勳、 鄭乾柱

劇情簡介：講述打破所有固定觀念的寄宿家庭「梨花園客棧」的主人尹端午和懷有祕密的寄宿生花書生三人幫。 四位青春演繹的清新無邪的神祕浪漫喜劇史劇。

9. KBS週末《真的出現了！》



開播時間：3月25日

主演：安宰賢、白珍熙

劇情簡介：講述了單身母親與未婚男子圍繞著腹中孩子的浪漫故事，是一部成長類韓劇。

10. MBC金土《朝鮮律師》



開播時間：3月31日

主演：禹棹奐、苞娜、車學沇

劇情簡介：改編自同名網漫，講述不良律師姜漢秀刻意訴訟、利用受害者的心，卻意外成為百姓的恩人，並被推崇為英雄，最終成長為真正的正義律師的痛快且溫暖的故事，是一部結合了愛情、復仇及法律題材的古代版律政劇。

11. TVING《放學後戰爭活動》



開播時間：3月待定

主演：申譞洙、李淳、 林世美、權恩彬、金基海

劇情簡介：改編自同名網漫，故事圍繞某一天出現在上空的紫色物體為素材的科幻驚悚劇情展開。

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