《黑暗荣耀》、《驱魔面馆》、《山茶花开时》、《机智牢房生活》、《鬼怪》等热门剧集都有她！你从哪部作品认识廉惠兰呢？

小编是从《鬼怪》里认识廉惠兰的！

韩国影剧里有不少抢镜的「绿叶演员」，他们凭其演技及魅力，让作品更加发光，而廉惠兰必须「榜上有名」！以话剧演员身份出道的她，2003年转战电影圈，2016年陆续出演电视剧。有在关注韩剧的观众们对她一定不陌生，不晓得各位从哪部作品开始注意到廉惠兰呢？

▲2022年Netflix《黑暗荣耀》：

饰演家暴受害者，后成为女主角文同珢（宋慧乔 饰）的帮手「姜贤南」。‎第2部预计於下周五（10日）公开，不少观众们期待她的活跃与表现。

▲2020年JTBC《驱魔面馆》：

饰演Counter队长「秋梅玉」，拥有治愈能力，像大家的妈妈一样，温暖身边每一个人。去年（2022年）也确定制作‎第2季‎，将以原班人马回归并加入新的「恶鬼」，受到不少关注。

▲2019年KBS 2TV《山茶花开时》：

饰演律师「洪子英」，同时也是卢圭泰（吴正世 饰）的妻子。两位演员在剧中展现默契配合，并於「KBS演技大奖」中获得「最佳情侣奖」。

▲2017年tvN《机智牢房生活》：

饰演「小迷糊」刘汉阳（李奎炯 饰）的妈妈。为了让心爱的儿子改邪归正，痛下决心报案，让他入狱、接受教化。

▲2016年tvN《孤单又灿烂的神—鬼怪》：

饰演池恩倬（金高银 饰）的阿姨。一心想从侄女那里夺取其母遗留的保险金，因金信（孔刘 饰）的设计而违法持有金条被捕入狱。

不只上述5部作品，还有《少年法庭》（饰演蔚蓝青少年恢复中心主任）、《双甲路边摊》（饰演阎罗大王）、《巧克力》（饰演巨星临终关怀护理组组长）、《Life》（饰演曹承佑的秘书）、《武法律师》（饰演李慧英的秘书）、《Live》（饰演李光洙的母亲）、《七日的王妃》（朴敏英的乳母）等电视剧。除了《黑暗荣耀》、《驱魔面馆》等两部续集作品，廉惠兰也将出现在Netflix‎《Mask Girl》‎与高贤廷、Nana、安宰洪等合作，预计今年公开。

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