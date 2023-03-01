《財閥家的小兒子》演員朴智賢展現時尚帥氣的美麗：「熱愛演戲並且對自己有自信」

演員朴智賢戲劇作品不少，也時常扮演阻斷男女主角戀情的第三者，在近作《財閥家的小兒子》中更是以牟賢敏一角而展現出色的演技。近期為時尚雜誌拍攝畫報的她，更透過不同風格的服裝展現傲人身材。

無論是穿上男性化的套裝或是展現身材的禮服，朴智賢都能穿出自己獨特的風格，也透過拍攝畫報時的眼神來傳達不同的情緒，無論是刻意無心望向鏡頭的眼神，或是幹練優雅的態度，都展現出不同面向的朴智賢。在後續的訪談中，朴智賢也表現出自己對演戲的熱愛以及價值觀，她表示對自己有自信是相當重要的一部分，相信自己，也能夠在等待的期間消除所謂的不安感。

內心強大的朴智賢更表示，相信自己並接受他人的批評，並非責備而是以正面的角度思考，會感覺更受用，這也是在拍攝現場能夠更靈活表現出演技的一種原動力。對於大家稱讚她的演技出色，她表示演戲真的太有趣了，她更將演戲視為天職，與自己的個性很符合。她也認為能夠把自己熱愛的事當作職業，加上獲得大家的喜愛，讓她相當感慨，並且相信自己能夠一輩子演下去。接下來朴智賢也將透過電影《Hidden Face》與觀眾們見面。



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