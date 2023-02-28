小太陽李鎭赫來台演出在即，親筆信宣布告別13年所屬經紀公司TOP Media！

歌手兼演員李鎭赫，以UP10TION出道，更參與選秀節目《Produce 101》成為最有話題性的遺珠，2020年起更開始接觸電視劇的演出，陸續參與了《那個男人的記憶法》《請確認活動吧》《為何是無秀才》等，3月4日他也即將來台舉辦演唱會與粉絲們見面。

TOP MEDIA於今日表示，長時間與公司合作的旗下藝人李鎭赫，專屬合約將於3月11日期滿，公司與李鎭赫也經過長時間的討論，決定在合約期滿時終止合約。從練習生李成俊到UP10TION的Wei，到SOLO以個人李鎭赫知名活動，即使名稱不同，但李鎭赫一如既往地努力閃耀著，公司真心感謝他的付出，也為日後將成為好藝人好演員的他應援，也感謝一路以來全力支持他的粉絲們。



李鎭赫也透過親筆信表示，從中學二年級開始合作了13年同甘共苦的公司，就這樣要結束合約了，還是相當緊張，從20歲時以UP10TION的Wei出道， 24歲以李鎭赫的名字活動走到現在，有機會受到大家的喜愛，而遇到困難時，TOP MEDIA的家人們以及粉絲們都是他最大的動力來源，特別是強調著沒有一刻忘記粉絲們對他的喜愛，今後的他會更加努力，也請喜愛他的粉絲們拭目以待。

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