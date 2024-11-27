男團出身轉戰喜劇演員！李鎭赫因先天性心臟病獲判免除兵役

李鎭赫於2015年以男團組合Up10tion出道，2019年更參加選秀節目《Produce x101》表現優異卻遭到淘汰，未能進入最終出道隊伍，因粉絲為其抱不平而揭開了節目作假的真相。李鎭赫近年來也轉戰戲劇演出，近來出現在喜劇現場SNL Korea的舞台上。

李鎭赫也曾在電視節目中提到自己的先天性心臟病，雖然在出生不久就接受了心臟手術，但對於高強度的運動，仍然是需要多加留意的，他還笑說小時候他以為所有人都跟他一樣，胸口有道疤痕，長大才知道那是因為先天性心臟病而留下的。雖然後來知道了自己的病情，但這對於他要成為男團練習生，依舊是必須克服的一大要素，因為他在練習的過程中體力大幅下降，並須隨時留意心臟狀況。



李鎭赫透露母親曾擔心他的狀況，告訴他如果太辛苦的話就別繼續了，但他自己卻覺得不應該因為這原因而放棄，應該克服，並且每天練習的話可能心臟可以變大，肌肉也更發達一些。主治醫師也覺得他透過努力而克服了疾病，非常神奇，李鎭赫自己也相當留意身體狀況，表示至今仍每天接受定期相關檢查。而今日他被判定身體狀況已達免除兵役的等級。



李鎭赫於2019年中斷了男團UP10tion的活動，開始朝戲劇方面發展，先後演出《那男人的記憶法》《為何是吳秀才》《沒有秘密》等，近來更轉戰現場情境喜劇，在節目《SNL Korea》中相當活躍。

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