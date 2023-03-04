李鎭赫出道4年再度來台！為台粉獻上「想見你」〜想現學現賣中文糗凸槌「一起唱」跟「尖叫聲」傻傻分不清！

李鎭赫於3月4日晚間在信義區Legacy MAX開唱，他在昨日聯訪時對於苦練的中文歌賣了關子，來到現場終於揭曉就是大家熟悉的「想見你想見你想見你」，他還為台灣粉絲學了好幾句中文，在舞台上卻搞錯意思凸槌了，後來他才發現，有點小後悔。

李鎭赫一出場就帶來勁歌熱舞，還對在舞台上連發昨天來台新學到的電影台詞「不敢相信」，李鎭赫表示這段期間時常收到來自台灣V團們寄給他的禮物與卡片，讓他知道台灣還是有許多人支持著他，想到這些他的心都暖了起來，來台灣見到大家，對他來說更是非常大的鼓勵與力量。



李鎭赫說台劇《想見你》在韓國人氣非常高，他自己也看了而且非常喜歡，所以努力的練習這首中文主題曲「想見你想見你想見你」送給大家，咬字算是相當清晰標準，讓現場粉絲們也聽得相當滿足。



李鎭赫也把昨天惡補的中文全部都用出來，他說為了炒熱現場的氣氛學了兩句「一起唱」跟「尖叫聲」，想要在關鍵時刻用來Cue粉絲，沒想到他在舞台上卻糗把這兩個詞的意思記反了，想要粉絲們來點尖叫聲的時候他卻說了「一起唱」，想要大家跟他合唱的時候他卻喊著「尖叫聲」！後來李鎭赫自己發現了，還不斷在台上跟大家說「我錯了」，令粉絲們覺得他非常直白又搞笑。



李鎭赫昨日也在SNS上公開了自己在寧夏夜市的照片，看起來大啖許多台灣美食，除了在現場大吃以外，也外帶了很多回到飯店慢慢享用。李鎭赫也很開心在路上有韓國遊客認出他來。舞台上他也對粉絲們準備的應援非常感動，表示會記得這一份力量繼續努力。



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