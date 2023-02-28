小太阳李鎭赫来台演出在即，亲笔信宣布告别13年所属经纪公司TOP Media！

歌手兼演员李鎭赫，以UP10TION出道，更参与选秀节目《Produce 101》成为最有话题性的遗珠，2020年起更开始接触电视剧的演出，陆续参与了《那个男人的记忆法》《请确认活动吧》《为何是无秀才》等，3月4日他也即将来台举办演唱会与粉丝们见面。

TOP MEDIA於今日表示，长时间与公司合作的旗下艺人李鎭赫，专属合约将於3月11日期满，公司与李鎭赫也经过长时间的讨论，决定在合约期满时终止合约。从练习生李成俊到UP10TION的Wei，到SOLO以个人李鎭赫知名活动，即使名称不同，但李鎭赫一如既往地努力闪耀著，公司真心感谢他的付出，也为日后将成为好艺人好演员的他应援，也感谢一路以来全力支持他的粉丝们。



李鎭赫也透过亲笔信表示，从中学二年级开始合作了13年同甘共苦的公司，就这样要结束合约了，还是相当紧张，从20岁时以UP10TION的Wei出道， 24岁以李鎭赫的名字活动走到现在，有机会受到大家的喜爱，而遇到困难时，TOP MEDIA的家人们以及粉丝们都是他最大的动力来源，特别是强调著没有一刻忘记粉丝们对他的喜爱，今后的他会更加努力，也请喜爱他的粉丝们拭目以待。

Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻