二度確診失去味覺！李鎭赫被悶壞想念出遊時光〜太隨興愛直播遭公司提醒「麻煩注意外型」

暌違近4年再度來台開唱的小太陽李鎭赫，在3月4日登台前夕與媒體進行訪談，相當健談的他透露了學生時期與好友難忘的旅行，以及自己因為疫情而受到的影響。

疫情可沒少折磨李鎭赫，他甚至還二度確診，也因為這樣推遲了首爾的演唱會日程，緊接著就來到台灣開唱，所以準備時間很緊迫，但他仍然透露已經秘密苦練中文歌曲，為了帶給大家驚喜的感覺，李鎭赫堅持不願意透露曲目，只說是大家相當熟悉的戲劇OST作品，明日到場才揭曉謎底。



二次確診的李鎭赫也透露自己一度失去了味覺，現在雖然已經恢復，但仍感到音域似乎不如以往寬廣，體力也稍微差了點，所以仍在努力調養，希望身體能盡快回復以往的狀態。



李鎭赫說自己不算會認床也不算不易入睡，但是在旅遊時對於睡眠這事情相當要求，外出時除了臥室與廁所必須乾淨整潔以外，睡覺時還必須鴉雀無聲，連冷氣運轉聲都會吵醒他，李鎭赫認為睡一個好覺才能為更好的明天而做足準備，大家也祝他今晚一夜好眠，為明天的演出儲存滿滿活力。



李鎭赫活潑健談，也很愛開直播與粉絲們直接溝通，被問到是否曾去看過其他明星的直播？李鎭赫笑說因為他很怕對方或其他人知道是他上線了，所以都沒去過別人的直播間。還透露公司對他耳提面命，怕他舞台下太過隨興打扮影響形象，請他「出現的時候務必像個人」，擔心他私下造型反差過大。



最近正值畢業旅行旺季，李鎭赫也憶起自己與高中死黨們的烏龍旅遊記，七個同學買了十幾人份的烤肉，相約到地鐵四號線的終點站「烏耳島」去玩，凌晨就迫不急待地出發，沒想到遇上了颱風天！他們最後只好在朋友家把那麼多的肉都烤完，為這場沒能順利出發的旅行畫下句點。李鎭赫還透露自己在旅程中擔任的是「攝影師」的角色，只要有他就有各式各樣的歡樂照片。記者們要他現場分享一下出遊照，他卻說很怕被朋友圍剿而作罷。



李鎭赫將於3月4日晚間與台灣粉絲們見面，獻唱苦練的中文歌曲，也希望大家多多期待他的演出。



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