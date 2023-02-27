Apink終來港會粉絲！香港場門票明早開賣，巡迴五地為4月回歸造勢～

Apink上次與香港PANDA(Apink粉絲專稱)見面已經是2018年，今次五位成員再度訪港相信一眾PANDA都相當期待！

踏入成軍12年的韓國人氣女團Apink將於3月26日來港，假九龍灣國際展貿中心STARHALL舉行由德碩文化傳播有限公司主辦的＂2023 Apink FANCONCERT in Hong Kong [Pink drive]”。



自去年推出專輯 “HORN”並以主打歌 “Dilemma” 橫掃各大音源榜及音樂節目一位後，Apink的成員都分別在戲劇、音樂劇、單曲和小隊活動中嶄露頭角，展現每位成員不同的面向，令大家眼前一亮。經過一年多的等待，Apink終於在上週宣佈五位成員將於4月合體，攜同最新迷你專輯回歸樂壇。



Apink較早前亦公佈五場巡迴演唱會，走訪東京、大阪、香港、台灣及首爾與PANDA見面之餘，同時為回歸造勢。今日最新公開的演唱會海報中，一襲藍天白雲下五位成員，寶美、恩地、夏榮、南珠和初瓏各自穿上鮮艷的服飾坐在一輛粉紅色的開蓬跑車上亮麗登場，邀請PANDA一起去「遊車河」！



Apink睽違4年下月來港開唱，門票票價分別為$1,680(VIP)、$1,080及$680。全場觀眾均可獲得香港場限定小卡之餘，持有VIP及$1,080門票的觀眾更有機會參觀綵排或參與歡送環節與五位成員近距離接觸等福利。門票將於2023年2月28日(二)上午10時於快達票公開發售。想和Apink來一場「話走就走」的旅程就記得要「撲飛」啦！



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