《闇黑對決》趙震雄：「我2週就能增胖15公斤」VS金武烈：「減重對我來說比增胖容易！」

演員趙震雄、李星民、金武烈共同為宣傳電影新作《闇黑對決》接受時尚雜誌訪談，其中趙震雄也提到本次為戲增重的金武烈，更笑說以他的標準來說2週就可以增加15公斤！

時尚雜誌Marie Claire的官方YT頻道上傳了演員趙震雄、李星民、金武烈的趣味訪談，第一個向大家問候的趙震雄，中規中矩地自我介紹著，而之後他看著李星民說：「大家好，我是在《闇黑對決》中飾演順泰的李星民。」還喃喃自語說：「啊〜原來應該要這樣講啊〜」李星民還偷偷回答「不知道耶〜」互動相當有趣。



演員們進行對於2選1的選項各自發表想法的「平衡遊戲」，被問到一整個月都「在家」VS「外出」的選擇，李星民跟趙震雄兩位大前輩都強烈表示喜歡待在家中，金武烈則說自己依照當下的心情所以選擇外出，感覺個性相當不同。而問到三人「會為了吃美食排隊」VS「隨便吃都可以」，李星民與金武烈都回答「隨便吃」，這問題卻讓趙震雄陷入思考，看來他相當注重美食〜但最後仍不願進行等待，於是妥協選擇「隨便吃」。



至於「10年來只扮演善良角色」或是「10年來只扮演反派」這兩個選擇，三位資深演員們在苦思了很久後，意見再度分歧，李星民選擇只演善良角色，而趙震雄與金武烈則是選擇反派角色。趙震雄的理由是「反派角色的這個人一定非常努力的在過生活」，李星民也順勢說「我想要活得輕鬆點」，金武烈則表示「想透過飾演反派角色得到代理滿足感」，李星民還反問金武烈「你是比較弱的人嗎？」金武烈說「是〜」讓李星民有點訝異。



被問到一個月內「增胖15公斤」或是「減肥15公斤」，三人中只有金武烈選擇減肥，趙震雄更是自信滿滿的表示，他根本不用到一個月，2週就可以增胖15公斤了，李星民則說覺得自己2週太短但應該3週可以辦到，金武烈則語出驚人表示「我覺得減肥很簡單！」年度犯罪動作鉅獻《闇黑對決》3月17日在臺上映！



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