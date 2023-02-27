Apink终来港会粉丝！香港场门票明早开卖，巡回五地为4月回归造势～

Apink上次与香港PANDA(Apink粉丝专称)见面已经是2018年，今次五位成员再度访港相信一众PANDA都相当期待！

踏入成军12年的韩国人气女团Apink将於3月26日来港，假九龙湾国际展贸中心STARHALL举行由德硕文化传播有限公司主办的＂2023 Apink FANCONCERT in Hong Kong [Pink drive]”。



自去年推出专辑 “HORN”并以主打歌 “Dilemma” 横扫各大音源榜及音乐节目一位后，Apink的成员都分别在戏剧、音乐剧、单曲和小队活动中崭露头角，展现每位成员不同的面向，令大家眼前一亮。经过一年多的等待，Apink终於在上周宣布五位成员将於4月合体，携同最新迷你专辑回归乐坛。



Apink较早前亦公布五场巡回演唱会，走访东京、大阪、香港、台湾及首尔与PANDA见面之余，同时为回归造势。今日最新公开的演唱会海报中，一袭蓝天白云下五位成员，宝美、恩地、夏荣、南珠和初珑各自穿上鲜艳的服饰坐在一辆粉红色的开蓬跑车上亮丽登场，邀请PANDA一起去「游车河」！



Apink睽违4年下月来港开唱，门票票价分别为$1,680(VIP)、$1,080及$680。全场观众均可获得香港场限定小卡之余，持有VIP及$1,080门票的观众更有机会参观彩排或参与欢送环节与五位成员近距离接触等福利。门票将於2023年2月28日(二)上午10时於快达票公开发售。想和Apink来一场「话走就走」的旅程就记得要「扑飞」啦！



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