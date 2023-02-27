黃旼炫出道11年首度挑戰SOLO專輯：「第三度出道，將以新人時期的初心活動」

歌手黃旼炫出道11年，除了推出越來越多戲劇作品外，也不忘回歸歌手本業，挑戰SOLO專輯。他更表示這已是第三次出道，會記得自己新人時期的心情而努力進行活動。

黃旼炫推出自己首張SOLO專輯《Truth or Lie》並在Showcase上表示，雖然自己一邊忙著拍攝電視劇，但仍對舞台表演相當渴望。2012年以團體NU'EST出道的黃旼炫，在2017年透過Mnet選秀節目《Produce 101第二季》而進入最終限定組合Wanna One而迎來再度出道的機會，並累積許多人氣。Wanna One活動期間結束後，黃旼炫也回到原本所屬組合NU'EST積極活動，目前再以個人SOLO第三度出道。



除歌手活動與戲劇演出外，黃旼炫更跨足音樂劇舞台。在如此多元的活動之下，他也表示當然也都會有緊張的心情，本次推出SOLO專輯，黃旼炫認為也是一個嶄新的出發點，心情中有著擔心也有著興奮，也會以如同新人時期一般的心情，熱情地活動下去。這張SOLO專輯也如同這名稱Truth or Lie，包含更多不同面向的黃旼炫，也希望大家來判斷歌曲中的他所呈現的模樣是真實還是虛假。



黃旼炫也希望透過本次的SOLO專輯展現更多不同面貌，當然他對自己也有著許多想法，平時的黃旼炫大多帶給大家溫柔、深情的形象，他更想在專輯中呈現一些反轉魅力，跨足戲劇的黃旼炫，相信在回歸舞台後也能將其他領域累積的經驗在音樂上有更多的發揮。



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