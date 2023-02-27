《木偶的季節》木偶渴望成為季節家人，但她仍有顧慮！關鍵證據失而復得，「都教授」決定正面宣戰！（EP.10）

MBC奇幻愛情劇《木偶的季節》上周開播，一個是殺人的死神、一個是救人的醫生，「生死與奪羅曼史」即將展開！

劇中的死神「木偶」每隔99年來到人間降下天罰，不同的是，這一次遇見了擁有神秘能力的望診醫生韓季節。 第10集裡，季節剛決定接納木偶當家人，就被告知他可能是殺人兇手！



*以下包含《木偶的季節》第8集關鍵劇情！



如何製造回憶？

木偶在首爾打造了和永浦一樣的大宅邀季節來同居，玉神和角神自動充當起小舅子和小姑子的角色XD木偶希望和季節成為一家人，但季節藉口弟弟討厭都振宇而拒絕介紹他們認識。 實際上她是心疼韓哲，不希望弟弟和木偶熟悉起來後再經歷一次離別。

這次玉神總算識趣了，開導季節說弟弟不會希望姐姐獨自承擔回憶的痛苦，這才讓季節改變心意。 不過韓哲見到木偶后的反應果然很抗拒，讓季節十分為難。



小奶狗的誘惑

太貞元發現韓哲並不是壞人，最要命的是擁有一雙無辜狗狗眼，完全是她的本命！韓哲也逐漸發現太貞元在刁蠻外表下是善良負責的醫生，而金必洙手下的可怕工具人居然是她的親生父親！



以「都教授」之名

木偶搬家時終於找到那張掉落沙發底的名單，調查後發現其中的人幾乎全部死於意外，家屬也不想問責。 木偶於是決定以「張美順之子都振宇」的身份親自出馬，向隱瞞體檢結果的必成醫院宣戰！



「不巧」的是，警方在黑熊派的臥底這時醒來，親自指認木偶就是殺人兇手！



下集預告裡，季節似乎無法接受木偶殺人這件事，木偶理解但仍感到生氣。 木偶告訴季節兩人只剩27天可以在一起，卻不願透露隱瞞至此的原因。 《木偶的季節》 每週五六播出，香港觀眾可在黃Viu煲劇平台追看！



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