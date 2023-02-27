《木偶的季节》木偶渴望成为季节家人，但她仍有顾虑！关键证据失而复得，「都教授」决定正面宣战！（EP.10）

MBC奇幻爱情剧《木偶的季节》上周开播，一个是杀人的死神、一个是救人的医生，「生死与夺罗曼史」即将展开！

剧中的死神「木偶」每隔99年来到人间降下天罚，不同的是，这一次遇见了拥有神秘能力的望诊医生韩季节。 第10集里，季节刚决定接纳木偶当家人，就被告知他可能是杀人凶手！



*以下包含《木偶的季节》第8集关键剧情！



如何制造回忆？

木偶在首尔打造了和永浦一样的大宅邀季节来同居，玉神和角神自动充当起小舅子和小姑子的角色XD木偶希望和季节成为一家人，但季节藉口弟弟讨厌都振宇而拒绝介绍他们认识。 实际上她是心疼韩哲，不希望弟弟和木偶熟悉起来后再经历一次离别。

这次玉神总算识趣了，开导季节说弟弟不会希望姐姐独自承担回忆的痛苦，这才让季节改变心意。 不过韩哲见到木偶后的反应果然很抗拒，让季节十分为难。



小奶狗的诱惑

太贞元发现韩哲并不是坏人，最要命的是拥有一双无辜狗狗眼，完全是她的本命！韩哲也逐渐发现太贞元在刁蛮外表下是善良负责的医生，而金必洙手下的可怕工具人居然是她的亲生父亲！



以「都教授」之名

木偶搬家时终於找到那张掉落沙发底的名单，调查后发现其中的人几乎全部死於意外，家属也不想问责。 木偶於是决定以「张美顺之子都振宇」的身份亲自出马，向隐瞒体检结果的必成医院宣战！



「不巧」的是，警方在黑熊派的卧底这时醒来，亲自指认木偶就是杀人凶手！



下集预告里，季节似乎无法接受木偶杀人这件事，木偶理解但仍感到生气。 木偶告诉季节两人只剩27天可以在一起，却不愿透露隐瞒至此的原因。 《木偶的季节》 每周五六播出，香港观众可在黄Viu煲剧平台追看！



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