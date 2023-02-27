《BOYS PLANET》宿舍花絮：陈冠睿秀软骨功被Keita调侃像螃蟹XD 文净泫哭哭获金泰来抱抱♥

选秀节目《BOYS PLANET》近期有支宿舍花絮特别受到欢迎，让观众大喊宝藏练习生多，而且他们的互动相当可爱。

其中一个受欢迎的画面是，成韩彬来找他的好朋友Seok Matthew说很想他，陈冠睿在外面好奇探头也进来了。结果，成韩彬不记得陈冠睿和Seok Matthew同一组，让陈冠睿超伤心跑走跪地～～～



천관루이 매력 미쳤다니까 진짜로 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/7lX0PVe7bv — (@boysplanet_z) February 22, 2023

后来这个房间越聚越多人，Seok Matthew突然模仿陈冠睿拉筋抬起脚，陈冠睿想阻止已经来不及了，就连KEITA与吾木提也加入调侃行列，Keita（佳汰）：「看著舞蹈突然『哦～但我认为』……不是，为什么，现在在做什么――哥干嘛那样！」吾木提则直接躺下来模仿劈腿了。



「我有那样的习惯！这里有镜子看不到啊！」陈冠睿喊冤，Keita继续说：「像螃蟹一样的习惯是不行的！为什么会有那样的习惯！摄影机看不到，但我们眼睛看得到啊！好讨厌！还不如直接给摄影机看！」这接房间因此都是Keita激动喊声和其他人的笑声XDDD



而下个画面是温馨场面，主角是同经纪公司、一起来打拚的文净泫与金泰来。文净泫练习上可能不是很顺利，和金泰来前后进房间，金泰来直接给他一个背后抱。文净泫说自己才刚在隔壁房和车雄基诉苦，金泰来喊他：「小不点啊！」两人自然而然一起躺下，聊了好一阵子，看来文净泫找到了新诉苦对象。



此花絮影片下，网友留言：「大家都充满才能又帅气，但不能全部出道真的很可惜」「这么一看，互相照顾对方、黏在一起练习感觉很好，好可惜啊……真的希望练习生们都能有好结果」「泰来吉他弹得好，歌唱得好，还善良 ㅠㅠㅠ真的出道吧 ㅠㅠㅠ」「陈冠睿的个性比想象的要好，活泼开朗，舞台下就像弟弟一样，所以很新鲜、很有好感，特别是有奇怪的魅力。成韩彬一溜烟就来到Matthew身边，为什么这么要好呢ㅠㅠㅈ Seok韩组合展现了新的魅力，想要投票的人越来越多了ㅜㅜ」

▼完整花絮影片



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