崔丹尼爾戲外超呆萌，完全忘記和李準有過交情！視其為貴人的李伊庚驚喜現身見面會

演過不少人氣韓劇《穿透屋頂的HighKick》、《學校2013》、《超完美秘書》（神級秘書、Jugglers）……等等的演員崔丹尼爾，上週六難得再上綜藝展現呆萌魅力。

崔丹尼爾受邀《全知干預視角》，由於鮮少上綜藝，開場時他就鬧笑話，不確定能不能說出自己演過的《穿透屋頂的HighKick》，主持人全炫茂直呼：「都是MBC的啊！拜託你清醒一點！」崔丹尼爾本人也覺得很好笑，開朗地表示自己平時都待在家，久違上節目很高興見到大家。



主持人們你一句我一句聊起崔丹尼爾：「崔江熙也常說他很搞笑。」「長得帥得金鍾旼的感覺。」（柳炳宰反駁：「金鍾旼也長得很帥……」）「和李準一樣都不是為搞笑而搞笑。」崔丹尼爾聽到自己像李準，轉頭問李準本人：「啊你也是……這樣嗎？」還忘記自己和李準有過交情。李準滿頭問號說兩人明明和吳政世一起玩過桌遊又健身、應該有見過百次以上，崔丹尼爾依舊開朗：「我們經常見面啊？太有趣了！」



接著聊到韓國演藝圈有著名的「幾大反差」：一、宋康昊不吃豬肉湯飯，二、張基河從沒獨居過，三、崔丹尼爾數理只得5分。崔丹尼爾由於在劇中都是戴著眼鏡演老師、醫師、常務等聰明角色，實際上數理超爛讓人訝異，李準也加入戰局自爆數理拿過4分也沒考大學，崔丹尼爾聽了竟得意起來要李準「加油」，爆笑不已。



眾人正式收看崔丹尼爾一天行程影片，他生活各種反應都被說「像大叔」，不過身為明星的他是真的寵粉，當天舉行的見面會，是他一手包辦了海報、宣傳片還有週邊商品。見面會上他提到和合作過的演員們，包括《穿透屋頂的HighKick》的黃正音、尹施允，《學校2013》的李鐘奭（李鍾碩）、金宇彬與李伊庚。

李伊庚還當場現身，刻意戴上《穿透屋頂的HighKick》黃正音和崔丹尼爾的Kiss信物紅圍巾登場，親自向粉絲表示崔丹尼爾是自己「人生裡僅有的幾位貴人」，娓娓道來丹尼爾和丹尼爾哥哥曾免費供他住，丹尼爾經紀人也透露丹尼爾幫自己付過房子押金。眾所皆知李伊庚爸爸曾是LG社長，現在演藝生涯也不如過往慘澹，丹尼爾開玩笑說：「你家不是很有錢嗎？」「現在該還了。」



網友都說崔丹尼爾相當好笑、日常也在拍情境喜劇，還有許多人敲碗他上《我獨自生活》展現更多獨居面貌呢！

▼相關影片（香港觀眾可上黃Viu收看完整節目）



＊關於崔丹尼爾是李伊庚貴人詳情可見：‎崔丹尼爾睽違8年上綜藝！《炒年糕店那哥哥》曝與李伊庚溫暖兄弟情，還有純真爛漫的一面



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