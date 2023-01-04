「狗血劇教母」金順玉回來了！新作由《七人的逃脫》嚴基俊、黃正音、李準、尹鐘焄主演，預告又是那個熟悉的味道～

「狗血劇教母」金順玉回來了！新作由《七人的逃脫》嚴基俊、黃正音、李準、尹鐘焄主演，預告又是那個熟悉的味道～

韓劇   2023年1月4日   星期三13:52   Yuan  

（封面圖源：YouTube@SBS Catch截圖）

SBS新劇《七人的逃脫》是狗血劇代表編劇金順玉＆朱東民導演繼《皇后的品格》、《The Penthouse》系列後再次合作的作品。

（圖源：SBS《皇后的品格》、黃Viu煲劇平台《The Penthouse》）

講述牽涉到無數的謊言以及慾望的故事，一名少女的失蹤，以及與此相關的七人都即將面臨巨大的事件，展開之後的複雜故事。充滿著高度反轉以及對於真相的追查，就像是神所賜予的刑罰一樣，即將掀起一場腥風血雨。確定由嚴基俊、黃正音、李準、李侑菲、申恩慶、尹鐘焄、趙胤熙、趙在允和李德華主演。

在《2022 SBS演技大賞》公開特別預告！黃正音：「在被咬之前咬掉它才能活下來。」之後她在雨中大聲嘶吼，李準流著眼淚說著：「你們...一定要殺掉！」之後所有人說著歇斯底里的台詞，最後露出一對眼睛，還有很多傷疤的嚴基俊說：「準備好成為怪物了。」預告真的又有《The Penthouse》的那種FU啊～
（圖源：YouTube@SBS Catch截圖）

劇中，嚴基俊飾演韓國最大電信平台的代表「馬修·李」、黃正音飾演電視劇製作公司的代表「金羅熙」、李準飾演黑社會出身的危險男人「閔道赫」、李侑菲飾演 富裕家庭出身的偶像志願生「崔高恩」、申恩慶飾演婦產科醫生「車珠蘭」、尹鐘焄飾演演藝企劃公司Cherry娛樂公司的代表「楊振模」、趙胤熙飾演美術老師「高明芝」、趙在允飾演德善警察署的警察班長「南哲宇」、李德華飾演人稱「方會長」的著名房地產富豪「方哲成」。
（圖源：SBS《The Penthouse》、JTBC《雙甲路邊攤》、tvN《不可殺：永生之靈》、KBS《愛情是Beautiful，人生是Wonderful》、tvN《Mouse》、SBS《社內相親》）

製作組更表示：「被慾望和祕密交織的7人，想要擺脫絕處逢生危機的他們，狠毒的逃脫記將生動展開。以更加破格、更加強烈的故事迴歸的金順玉編劇和朱東民導演 還有演員的協同效應，會再次引發轟動。而《七人的逃脫》預計在9月播出，感覺還要等一陣子 XD

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