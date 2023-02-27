从练习室到演技大赏典礼！李准&郑容和大晒友谊，会后合照姜汉娜、徐玄被晾一旁XD

每年年末大赏都有好多感人心得，这次和大家分享没分享过的――李准&郑容和！

李准和郑容和从练习生时期就是好朋友，深厚的友谊结交了十几年，从2020年两人一起上《认识的哥哥》那集EP.243就能一窥一二，两人谈述友情又搞笑又感人。

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而去年年末、今年年初的2022 KBS演技大赏上，李准与郑容和一个是得奖者一个是主持人，再次於萤幕上同框，互动一样逗趣又令人动容。

郑容和在《认识的哥哥》说过两人艰辛的练习生生活，除了努力省钱之外，李准还认真打工，即便24小时不睡觉都没关系。李准以《红丹心》拿下迷你剧部门男子优秀演技赏，这是他第一次拿到电视台演技大赏授予的奖项，第一句感想就遥想过往。

「感觉很不一样，因为以前没有车资，再长的距离，都因为不舍得花钱坐地铁而走路，和那边的郑容和一起，未成年的时候都是那样，现在他能在那么大的颁奖典礼担任MC（主持人，郑容和也是首次担任电视台演技大赏主持人），我也拿了那么大的奖，很欣慰又开心。」



从李准的言谈，完全可以感受他的感慨与感激，从练习生、偶像歌手到演员，他与郑容和以相似的步伐一起走了过来，一起站上大型颁奖典礼，过去的艰苦，和现在有余裕的样子也是不可同日而语。

问到郑容和最想和台下哪位演员合作，他没有选择任何前辈演员，反倒选了挚友李准，还加码爆料两人到现在还是「经常一起吃泡菜炒饭的关系」，一周7天可以吃上14次。李准听到郑容和的爆料猛挥手作势头痛，但还是点头感谢郑容和选他，互动搞笑不已。



两人会后在大合照环节也很受关注，因为他们右手边是刚和李准以《红丹心》拿到最佳CP赏的姜汉娜，左手边是郑容和在《我们结婚了》的妻子徐玄，这对好友很开心的谈天、搭肩合照，和各自萤幕CP互动不多，徐玄主动挪位子让他们不要被分隔呢！



郑容和目前主演的《头脑共助》明（28）日就要完结，而李准主演的新剧《7人的逃脱》正在拍摄第一季，预计在9月播出。希望两人有朝一日真的能合作一部剧啊！（大力敲碗）

▼李准&郑容和KBS演技大赏互动影片



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cr: kkoji_yh pic.twitter.com/7254HQiXLs — always yh (@jyhaffects_me) December 31, 2022

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