从练习室到演技大赏典礼！李准&郑容和大晒友谊，会后合照姜汉娜、徐玄被晾一旁XD

每年年末大赏都有好多感人心得,这次和大家分享没分享过的――李准&郑容和!

李准和郑容和从练习生时期就是好朋友,深厚的友谊结交了十几年,从2020年两人一起上《认识的哥哥》那集EP.243就能一窥一二,两人谈述友情又搞笑又感人。

*相关报导:‎只身从釜山来到首尔……郑容和《认哥》大谈与李准搞笑又温馨的实习生时期故事‎

而去年年末、今年年初的2022 KBS演技大赏上,李准与郑容和一个是得奖者一个是主持人,再次於萤幕上同框,互动一样逗趣又令人动容。

郑容和在《认识的哥哥》说过两人艰辛的练习生生活,除了努力省钱之外,李准还认真打工,即便24小时不睡觉都没关系。李准以《红丹心》拿下迷你剧部门男子优秀演技赏,这是他第一次拿到电视台演技大赏授予的奖项,第一句感想就遥想过往。

「感觉很不一样,因为以前没有车资,再长的距离,都因为不舍得花钱坐地铁而走路,和那边的郑容和一起,未成年的时候都是那样,现在他能在那么大的颁奖典礼担任MC(主持人,郑容和也是首次担任电视台演技大赏主持人),我也拿了那么大的奖,很欣慰又开心。」



从李准的言谈,完全可以感受他的感慨与感激,从练习生、偶像歌手到演员,他与郑容和以相似的步伐一起走了过来,一起站上大型颁奖典礼,过去的艰苦,和现在有余裕的样子也是不可同日而语。

问到郑容和最想和台下哪位演员合作,他没有选择任何前辈演员,反倒选了挚友李准,还加码爆料两人到现在还是「经常一起吃泡菜炒饭的关系」,一周7天可以吃上14次。李准听到郑容和的爆料猛挥手作势头痛,但还是点头感谢郑容和选他,互动搞笑不已。



两人会后在大合照环节也很受关注,因为他们右手边是刚和李准以《红丹心》拿到最佳CP赏的姜汉娜,左手边是郑容和在《我们结婚了》的妻子徐玄,这对好友很开心的谈天、搭肩合照,和各自萤幕CP互动不多,徐玄主动挪位子让他们不要被分隔呢!



郑容和目前主演的《头脑共助》明(28)日就要完结,而李准主演的新剧《7人的逃脱》正在拍摄第一季,预计在9月播出。希望两人有朝一日真的能合作一部剧啊!(大力敲碗)

▼李准&郑容和KBS演技大赏互动影片



Oh yessss, #YongSeo!!!

It's a very very happy new year!

My goguma heart!



cr: kkoji_yh pic.twitter.com/7254HQiXLs