《模範的士2》收視再升：辛載夏可愛贏歡心，角色隱藏秘密！

打破「新不如舊」的收視宿命，動作韓劇《模範的士2》（模範計程車2）以12.1%收視拿下「韓劇續集首播收視季軍」，日前全國收視更高達13.2%、最高瞬間收視突破17.4%，堪稱年度必看的復仇爽劇！

延續上季的痛快氛圍，《模範的士2》甫開播便收獲「劇情緊湊」、「打戲精彩」、「笑點不斷」等好評；與此同時，暗黑正義使者「彩虹運輸」的忙內溫河俊（辛載夏飾）同樣引發熱話！劇中作為新手司機的溫河俊表現生澀，不時刮花的士、又撞毁車頭，不過公司上下卻以大愛包容，河俊更視道奇為偶像；此時他卻意外發現「彩虹團隊」的基地，更決定獨自前往一探究竟⋯⋯



早前《模範的士2》導演李丹曾在發布會上透露，辛載夏的暖男外型為他贏得角色；「張代表」金義聖更表示「溫河俊」是該劇的一大伏線：「因為可愛所以選擇了辛載夏，但是這個角色隱藏著驚天秘密！」更指出他將關係著「彩虹運輸」的未來走向，可見其重要性！辛載夏也坦言背負前作的收視壓力，因此不敢怠慢：「說沒有壓力是騙人的，其實我退伍還不到一年，但是因為當兵時非常喜歡第一季，所以已經翻看了好幾次，能夠一起拍攝第二季讓我很開心；『河俊』就像一隻可愛的寵物犬，他總是搖著尾巴很可愛，但也經常出事故；未來會發生有趣的事情，希望大家多多期待！」



2023年可說是辛載夏重要的一年，先憑甜寵韓劇打出名堂，近日又以《模範的士2》再下一城，屢屢登上熱搜，成為備受期待的新生代男演員之一！現年29歲的他在學時不但精於滑雪、擅長劍擊和高爾夫球，更是冰球運動員；能文能武的他還在模擬考上名列全國前1.2%，名符其實文武全才！雖然他在2014年出道後多以配角身份出演劇集，不過卻憑藉《當你沉睡時》、《機智牢房生活》等作品令人留下深刻印象，他亦因此與同劇演員李鍾碩、丁海寅結為好友，果然男神身邊都是男神呢！



由李帝勳、金義聖和表藝珍主演的Viu Original原創韓劇《模範的士2》講述地下的士公司「彩虹運輸」為無法受到法律保護的被害者策劃復仇計劃，並打著「以復仇代替尋死」的口號替天行道，用拳頭實踐私刑正義、代客復仇的故事，香港觀眾可以免費緊貼最新進度！

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