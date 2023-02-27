《浪漫速成班》「智室長」真面目公開後竟然想要逃跑！辛載夏發文：「我的護照在哪裡？」

辛載夏在《浪漫速成班》飾演崔直說研究所主室長「智動喜」一角，展現了爆發性的活躍。

此前，智動喜被證實是鋼珠事件的真兇，經歷一次反轉之後，第14集他竟然又綁架了海伊（盧允瑞 飾），海伊為了逃跑而發生車禍。因為海伊手上有著橘紅色的鋼筆墨水，崔直說（鄭敬淏 飾）發現和智動喜筆記上的筆跡也是這個顏色，加上聽到警察說兇手的食指有著很粗的繭，崔直說也發現他的手有繭。這集還公開智動喜的過去，包含姊姊離開、媽媽有地病態，還有小時候有遇到崔直說等。



以善良的面孔跟崔直說的智室長消失得無影無蹤，眼神突然變得毛骨悚然的他，給觀眾們帶來衝擊。上週的播出後，辛載夏又通過 IG 限時動態發文：「我的護照在哪裡？」是真面目公開後，想要逃跑嗎 XD



辛載夏在另一部劇《模範計程車2》雖然出場率目前還不算高，但也展現超強存在感，表情和眼神真的讓人懷疑！而他在幫客人尋找失物時發現了地下祕密祕密基地通道，這時張省哲（金義聖 飾）突然發現，他沒有繼續行動，隔幾天他竟然又自己去移動書櫃，發現了電梯可以往下，到了「彩虹運輸」成員的辦公室，讓人好其他的真面目啊！



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