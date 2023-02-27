《模范的士2》收视再升：辛载夏可爱赢欢心，角色隐藏秘密！

打破「新不如旧」的收视宿命，动作韩剧《模范的士2》（模范计程车2）以12.1%收视拿下「韩剧续集首播收视季军」，日前全国收视更高达13.2%、最高瞬间收视突破17.4%，堪称年度必看的复仇爽剧！

延续上季的痛快氛围，《模范的士2》甫开播便收获「剧情紧凑」、「打戏精彩」、「笑点不断」等好评；与此同时，暗黑正义使者「彩虹运输」的忙内温河俊（辛载夏饰）同样引发热话！剧中作为新手司机的温河俊表现生涩，不时刮花的士、又撞毁车头，不过公司上下却以大爱包容，河俊更视道奇为偶像；此时他却意外发现「彩虹团队」的基地，更决定独自前往一探究竟⋯⋯



早前《模范的士2》导演李丹曾在发布会上透露，辛载夏的暖男外型为他赢得角色；「张代表」金义圣更表示「温河俊」是该剧的一大伏线：「因为可爱所以选择了辛载夏，但是这个角色隐藏著惊天秘密！」更指出他将关系著「彩虹运输」的未来走向，可见其重要性！辛载夏也坦言背负前作的收视压力，因此不敢怠慢：「说没有压力是骗人的，其实我退伍还不到一年，但是因为当兵时非常喜欢第一季，所以已经翻看了好几次，能够一起拍摄第二季让我很开心；『河俊』就像一只可爱的宠物犬，他总是摇著尾巴很可爱，但也经常出事故；未来会发生有趣的事情，希望大家多多期待！」



2023年可说是辛载夏重要的一年，先凭甜宠韩剧打出名堂，近日又以《模范的士2》再下一城，屡屡登上热搜，成为备受期待的新生代男演员之一！现年29岁的他在学时不但精於滑雪、擅长剑击和高尔夫球，更是冰球运动员；能文能武的他还在模拟考上名列全国前1.2%，名符其实文武全才！虽然他在2014年出道后多以配角身份出演剧集，不过却凭藉《当你沉睡时》、《机智牢房生活》等作品令人留下深刻印象，他亦因此与同剧演员李钟硕、丁海寅结为好友，果然男神身边都是男神呢！



由李帝勋、金义圣和表艺珍主演的Viu Original原创韩剧《模范的士2》讲述地下的士公司「彩虹运输」为无法受到法律保护的被害者策划复仇计划，并打著「以复仇代替寻死」的口号替天行道，用拳头实践私刑正义、代客复仇的故事，香港观众可以免费紧贴最新进度！

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