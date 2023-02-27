National Geographic Apparel全新推出增高運動鞋款，連金多美都超愛：舒服又易配襯～♥

喜歡增高運動鞋鞋款的朋友，相信這個絕對是你值得擁有！

一出道就擁有「怪物新人」之稱的韓國演員金多美，就算你未聽過她的名字，也必定看過她的作品！由《梨泰院Class》到《那年，我們的夏天》，金多美變臉級的演技和能駕馭百變造型的模特身型都讓人羨慕不已。身為韓國時裝品牌National Geographic Apparel的品牌大使，近日她為品牌拍攝新一輯照片，再次展現獨特時尚魅力。



今個春季，National Geographic Apparel一直領先在潮流的尖端，推出多款時尚單品務求幫用家帶出個人時尚美感。全新CONTOUR All-Rounder shoes以大範圍的春季淺色調為基礎，配合撞色線條和標誌性的刺繡logo，讓鞋款輕鬆融入個性穿搭，突顯春夏清新氣色；鞋墊以彈性極佳的EVA物料製成，穿上腳透氣舒適，更可以應付運動時的簡單步伐，讓指尖踏上春天色彩。無論你是運動愛好者、韓風族、上班族、還是只作休閒穿搭，這雙All-Rounder shoes必定能為你打造多個個人化造型，從此在時尚領域走上花路！



簡約運動鞋流行多年，熱度不退反升，因為其極高的可塑性能襯搭不同衣著。National Geographic Apparel今次全新推出CONTOUR系列掌握春季色系趨勢，以低飽和度的大地色為主色，顏色療愈柔和，為你的春天造型增添溫暖舒服感。鞋部兩側有撞色線條和3M反光細節點綴，鞋頭及鞋面都印有品牌標誌性的logo，設計簡約和諧但同時富辨識度，無論是上班的知性服裝、假日的休閒輕鬆穿搭，還是少女心滿分的粉嫩造型，也能不受限制的廣泛混搭。再加上約4厘米的增高鞋底及低鞋口設計，露出腳裸延伸腿部線條，讓你穿上後也能擁有逆天長腿。如果想造型更富個人風格，可以搭配品牌不同圖案的短襪塑造多變造型，在新一季帶你「踏」上全新步伐！



CONTOUR系列不只是顏值擔當，也是功能實力派，必定能成為你的運動好拍檔。鞋款利用麂皮和網眼不同物料交織，更特意採用彈性極佳的EVA物料製作成透氣舒適的鞋墊，務求減少雙腿每一步的壓力；尤其在跑步時，富彈性的IP中底有效穩定雙腳重心，提高穩定及防禦性；等高線鞋底的設計更有助加強抓地力、強化防滑功能，讓運動員穿著安全無負擔；再加上外觀混入了最近流行的圓頭厚底元素，成功打破傳統運動鞋老套的刻板形象，讓你在任何時候都能自信邁出每個步伐，展現個人時尚moment 。

CONTOUR all-rounder shoes有五個顏色選擇，設男女尺碼，在National Geographic Apparel各專門店及官方網站有售。

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