《浪漫速成班》「智室长」真面目公开后竟然想要逃跑！辛载夏发文：「我的护照在哪里？」

辛载夏在《浪漫速成班》饰演崔直说研究所主室长「智动喜」一角，展现了爆发性的活跃。

此前，智动喜被证实是钢珠事件的真凶，经历一次反转之后，第14集他竟然又绑架了海伊（卢允瑞 饰），海伊为了逃跑而发生车祸。因为海伊手上有著橘红色的钢笔墨水，崔直说（郑敬淏 饰）发现和智动喜笔记上的笔迹也是这个颜色，加上听到警察说凶手的食指有著很粗的茧，崔直说也发现他的手有茧。这集还公开智动喜的过去，包含姊姊离开、妈妈有地病态，还有小时候有遇到崔直说等。



以善良的面孔跟崔直说的智室长消失得无影无踪，眼神突然变得毛骨悚然的他，给观众们带来冲击。上周的播出后，辛载夏又通过 IG 限时动态发文：「我的护照在哪里？」是真面目公开后，想要逃跑吗 XD



辛载夏在另一部剧《模范计程车2》虽然出场率目前还不算高，但也展现超强存在感，表情和眼神真的让人怀疑！而他在帮客人寻找失物时发现了地下秘密秘密基地通道，这时张省哲（金义圣 饰）突然发现，他没有继续行动，隔几天他竟然又自己去移动书柜，发现了电梯可以往下，到了「彩虹运输」成员的办公室，让人好其他的真面目啊！



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