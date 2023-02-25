腹肌超犯規~ 《BOYS PLANET》金地雄領軍K組〈Back Door〉獲好成績，尹鐘佑一星大翻身

23日《Boys Planet》播出「K-GROUP VS G-GROUP 組別對決」下半部內容，比賽結果也見分曉，其中表演Stray Kids〈Back Door〉的K組表現可以說是最為亮眼。

〈Back Door〉K組由金地雄、尹鐘佑、韓維辰、池潤瑞、金泰來、金玟成與琴俊弦組成，一開始就被視為「顏值組合」受到關注，池潤瑞擔任主唱，金泰來、韓維辰副唱，主Rapper金玟成，琴俊弦、尹鐘佑、金地雄副Rapper，其中Killing part由尹鐘佑擔任。

比起G組，K組比較快磨合好、融為一體，即使韓維辰練習上出了小狀況，其他人也能馬上想好對策讓他更好發揮。

7人一體成果出彩，發揮刀群舞實力嗨翻現場，氣氛最高點則落在金地雄，因為他毫無防備的就秀出腹肌！不愧是本屆少數的Sexy形象Boy！有粉絲看了之後出現疑似「膜拜」的動作，畫面也相當有趣成為話題。



而尹鐘佑的表現則是評審最為驚嘆的了，他擔任2號Rapper又擔當Killing part，好表現讓評審都懷疑：他為什麼只有一星？（初登場被評為3星，主題曲任務原本2星，後來被調整為1星）誰都沒想到隊裡星級最低的，卻成為評審最為讚歎的。導師說尹鐘佑才當練習生1年4個月，但他其實以Black level出道過，進步迅速並不意外。



YOON JONGWOO É O NOME DELE



O 1 STAR QUE DEU O NOME EM BACK DOOR#BOYSPLANET pic.twitter.com/XE6h2Kc8d9 — opiniões boys planet (@opinioesbp) February 23, 2023

K組如願擊敗G組，而金地雄創下此次賽事單人最高成績259票，也許在好表現之外，腹肌也有加乘？不過最讓K組與金地雄最開心的是，他們拿下了第一名，被票選為「最想看到重現的舞台」，將登上音樂節目《M Coutdown》表演。

▼表演+評審反應



▼純表演影片



▼拿下第一名



En este momento Jiwoong no pudo haber estado mas orgulloso del equipo que eligió #BOYSPLANET #KIMJIWOONGpic.twitter.com/v9hcibInxk — Jiwoong debut (@kjiwoong98) February 23, 2023

▼附上G組表現



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