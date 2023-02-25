腹肌超犯规~ 《BOYS PLANET》金地雄领军K组〈Back Door〉获好成绩，尹钟佑一星大翻身

23日《Boys Planet》播出「K-GROUP VS G-GROUP 组别对决」下半部内容，比赛结果也见分晓，其中表演Stray Kids〈Back Door〉的K组表现可以说是最为亮眼。

〈Back Door〉K组由金地雄、尹钟佑、韩维辰、池润瑞、金泰来、金玟成与琴俊弦组成，一开始就被视为「颜值组合」受到关注，池润瑞担任主唱，金泰来、韩维辰副唱，主Rapper金玟成，琴俊弦、尹钟佑、金地雄副Rapper，其中Killing part由尹钟佑担任。

比起G组，K组比较快磨合好、融为一体，即使韩维辰练习上出了小状况，其他人也能马上想好对策让他更好发挥。

7人一体成果出彩，发挥刀群舞实力嗨翻现场，气氛最高点则落在金地雄，因为他毫无防备的就秀出腹肌！不愧是本届少数的Sexy形象Boy！有粉丝看了之后出现疑似「膜拜」的动作，画面也相当有趣成为话题。



而尹钟佑的表现则是评审最为惊叹的了，他担任2号Rapper又担当Killing part，好表现让评审都怀疑：他为什么只有一星？（初登场被评为3星，主题曲任务原本2星，后来被调整为1星）谁都没想到队里星级最低的，却成为评审最为赞叹的。导师说尹钟佑才当练习生1年4个月，但他其实以Black level出道过，进步迅速并不意外。



YOON JONGWOO É O NOME DELE



O 1 STAR QUE DEU O NOME EM BACK DOOR#BOYSPLANET pic.twitter.com/XE6h2Kc8d9 — opiniões boys planet (@opinioesbp) February 23, 2023

K组如愿击败G组，而金地雄创下此次赛事单人最高成绩259票，也许在好表现之外，腹肌也有加乘？不过最让K组与金地雄最开心的是，他们拿下了第一名，被票选为「最想看到重现的舞台」，将登上音乐节目《M Coutdown》表演。

▼表演+评审反应



▼纯表演影片



▼拿下第一名



En este momento Jiwoong no pudo haber estado mas orgulloso del equipo que eligió #BOYSPLANET #KIMJIWOONGpic.twitter.com/v9hcibInxk — Jiwoong debut (@kjiwoong98) February 23, 2023

▼附上G组表现



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