《木偶的季節》傲嬌木偶終於讀懂季節的真心！玉神臨時被抓「當演員」，好一出豪門兄弟狗血大戲（EP.9）

MBC奇幻愛情劇《木偶的季節》上周開播，一個是殺人的死神、一個是救人的醫生，「生死與奪羅曼史」即將展開！

劇中的死神「木偶」每隔99年來到人間降下天罰，不同的是，這一次遇見了擁有神秘能力的望診醫生韓季節。 第9集裡，木偶以為季節不記得昨晚的事，沒想到她正憋著一肚子火！XD



*以下包含《木偶的季節》第8集關鍵劇情！



我們同居吧！

金必洙發現木偶對季節的命令都會乖乖服從，打算籠絡季節作為對抗木偶的底牌。 木偶覺得季節一個人太危險，必須對她進行24小時監視保護，最簡單的辦法就是同居！但傲嬌的木偶不承認喜歡季節，就連主動親她這件事都故意不提，季節感到莫名其妙，只以為又遇見一個渣男。



我們一樣沒出息

季節帶木偶做催眠治療時自己也試了一下被催眠，木偶趁機問出真心話：原來季節很缺乏自信，擔心木偶對她的真實模樣幻滅所以不肯同居。 木偶雖對談戀愛的直覺很遲鈍，但內心溫柔體貼：拉著玉神演了一出豪門兄弟鬩墻的鬧劇，然後委屈無力地坐在病床上，可憐巴巴求季節陪在他身邊。

季節頓時被戳中心聲：原來木偶並不是遠在天邊的星星和白天鵝，而是和她一樣沒出息，讓她感到安心和開心，也終於答應同居提議。



目擊者

與此同時，韓哲的調查也有了進展：黑熊派的一個小弟目睹了木偶殺死老大的過程，一旦他從昏迷中醒來，口供將對木偶十分不利。



下集預告裡，木偶和季節開開心心開始同居、還幫她過生日，但韓哲很快發現姐姐的交往對象是殺人嫌犯，季節和木偶都陷入兩難。 《木偶的季節》 每週五六播出，香港觀眾可在黃Viu煲劇平台追看！



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