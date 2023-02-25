不爽分手就拖進小巷掐暈！韓男偶像被曝光約會暴力、曾出演選秀節目《I-Land》，所屬社第一時間宣佈退團！

今日淩晨有網友在韓國論壇發帖稱朋友遭到約會暴力、險些喪命，施暴者前男友是現役偶像團成員，憤怒網友立即挖出當事人身份！

爆料者自稱受害人朋友，表示受害人和男偶像交往3個月後想要分手，對方於是抓著她的衣領拖進小巷、企圖搶走手機丟掉，還掐住脖子令她昏倒：「如果不是周圍的人幫忙，我的朋友也許已經不在這世上了。」 表示有傷害診斷書作證、朋友已做過筆錄，因看不過去男方繼續若無其事地當藝人、且仍有粉絲喜愛而上網曝光，還附上朋友和男偶像交往期間的多張甜蜜合照、報警簡訊回執、聊天截圖等。



帖文內容立即引起眾多網友憤慨：「因為被分手就掐人脖子？ 拜託這種人不要在媒體露面」、「居然還有粉絲護航？ 醒醒吧......」、「掐到昏倒的程度已經是殺人未遂吧？」 、「居然是因約會暴力出名」。 雖然爆料合照都已做模糊處理，但網友仍很快挖出男方身份：去年5月出道男團BLANK2Y的成員李榮彬。



李榮彬是隊內第一主唱，曾參加2020年的Mnet男團選秀節目《I-Land》，但在第一部份就被淘汰。





輿論發酵後，BLANK2Y所屬社今日下午立即發佈公告，表示經確認李榮彬確實是當事人、已決定讓他退團，從今天開始，BLANK2Y的宣傳活動將由其餘成員繼續完成。



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