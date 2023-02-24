讓宋旻浩噴鼻血的表演！《PEAK TIME》性感主題你Pick誰？兼職男團11點vs文鐘業領軍24點

《Peak Time》22日播出的最新第3集為首回合賽程，好幾組表演難分高下，數度讓評審糾結不已，其中一組是11點與24點PK的性感主題。

11點（VANNER）因為全員都在打工兼職，僅能利用工作之餘的凌晨練習，上台還能繳出精彩表演，讓評審與觀眾驚艷不已，人氣飆升且得到「兼職男團」稱號。在《Peak Time》能表演性感舞台，成員們相當感激，因為性感主題比較需要花錢編舞，是他們辦不到的。



24點由B.A.P文鐘業、XENO-T金丙周、B.I.G熙都、BLACK6IX金完在與ARGON Gon與組成，是在首週生存舞台後，由評審團親自遴選組成。相較於11點穿西裝，他們大膽穿比較露骨的服裝，一登台就讓評審們睜不開眼睛，朴載範還驚呼：「太色了──」



11點表演MOSNTA X〈Love Killa〉，與24點表演TXT〈Good Boy Gone Bad〉，身為觀眾的你Pick誰呢？宋旻浩可是看得連連流鼻血，從單鼻血流到雙鼻血（假的XD）！評審們非常非常糾結，朴載範認為兩團就是「隱隱約約的性感」與「露骨的性感」差別，真的要選高下就是個人主觀差異了。



▼11點&242點純表演舞台



（以下劇透PK結果！）



評審們自己也很吃驚的結果，11點8 Pick全票獲勝！雖然24點輸了，但文鐘業表示「及早體會落敗是極大的幸運」，謙虛態度也值得尊敬啊！評審後來討論，24點每個成員都是武器，只不過還未能合而為一。



▼表演+評審完整片段



草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞