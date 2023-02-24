《二十五，二十一》配角表現亮眼！苞娜、崔顯旭和李宙明都接到主演，期待他們的新作品！

大熱劇《二十五，二十一》除了主角金泰梨、南柱赫表現亮眼外，配角的演技也毫不遜色！苞娜、崔顯旭和李宙明，通過實力讓更多人看見，他們都陸續接新作品啦！

苞娜與禹棹奐搭擋古裝劇《朝鮮律師》將在3月底播出，這部改編自同名網絡漫畫，講述父母在審判中喪命而想要對此復仇，在這樣的過程中經歷各式事件而逐漸成長為一位真心為百姓服務的真正律師。劇中她飾演真心關心自己的國家和人民的公主「李妍珠」，隱藏身份與「外知部」姜漢秀（禹棹奐 飾）合作解決各種案件，古裝造型真的超美的！



崔顯旭去年在《弱美男英雄》飾演擁有直率、自由的靈魂的「安秀浩」，展現強烈存在感，還出演「大勢新人女團」 Newjeans 的 MV〈Ditto〉，也參與《D.P：逃兵追緝令2》的拍攝。



日前，他收到《閃爍的西瓜》男主角出演提案，該劇講述模範生CODA少年，透過一間可疑的樂器行穿越回過去後，遇到了與他同齡的父親成為好友，還和神秘的少女展開了初戀的青春成長劇，有望與薛仁雅＆厲雲展開合作！



而「班長」李宙明也收到《沙子也能開花》（音，모래에도 꽃이 핀다）女主角出演提案，該劇講述曾經是摔跤神童的金白斗和小時候是孩子王的吳有京，再次相遇而展開的愉快活潑的人情浪漫喜劇。李宙明有望飾演首爾警察廳調查部調查3系所屬警長「吳有京」一角，男主角「金白斗」有望由張東潤出演。



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