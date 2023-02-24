让宋旻浩喷鼻血的表演！《PEAK TIME》性感主题你Pick谁？兼职男团11点vs文钟业领军24点

《Peak Time》22日播出的最新第3集为首回合赛程，好几组表演难分高下，数度让评审纠结不已，其中一组是11点与24点PK的性感主题。

11点（VANNER）因为全员都在打工兼职，仅能利用工作之余的凌晨练习，上台还能缴出精彩表演，让评审与观众惊艳不已，人气飙升且得到「兼职男团」称号。在《Peak Time》能表演性感舞台，成员们相当感激，因为性感主题比较需要花钱编舞，是他们办不到的。



24点由B.A.P文钟业、XENO-T金丙周、B.I.G熙都、BLACK6IX金完在与ARGON Gon与组成，是在首周生存舞台后，由评审团亲自遴选组成。相较於11点穿西装，他们大胆穿比较露骨的服装，一登台就让评审们睁不开眼睛，朴载范还惊呼：「太色了――」



11点表演MOSNTA X〈Love Killa〉，与24点表演TXT〈Good Boy Gone Bad〉，身为观众的你Pick谁呢？宋旻浩可是看得连连流鼻血，从单鼻血流到双鼻血（假的XD）！评审们非常非常纠结，朴载范认为两团就是「隐隐约约的性感」与「露骨的性感」差别，真的要选高下就是个人主观差异了。



▼11点&242点纯表演舞台



（以下剧透PK结果！）



评审们自己也很吃惊的结果，11点8 Pick全票获胜！虽然24点输了，但文钟业表示「及早体会落败是极大的幸运」，谦虚态度也值得尊敬啊！评审后来讨论，24点每个成员都是武器，只不过还未能合而为一。



▼表演+评审完整片段



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