繼《Penthouse》系列後！金順玉編劇新作《7人的逃脫》也確定季播，由嚴基俊、黃正音、李準等主演！

今日（24日）據韓媒 동아닷컴 報導：「SBS新劇《7人的逃脫》已經確定季播，並決定進行第二季的拍攝，現在正在拍攝第一季。」隨後SBS方面也回應正在準備第二季。

《7人的逃脫》講述一個少女的失蹤交織著無數的謊言和慾望，牽涉其中的七個人遭遇重大事件後發生的故事。由嚴基俊、黃正音、李準、李侑菲、申恩慶、尹鐘焄、趙胤熙、趙在允、李德華等出演。

劇中，嚴基俊飾演韓國最大電信平台的代表「馬修·李」、黃正音飾演電視劇製作公司的代表「金羅熙」、李準飾演黑社會出身的危險男人「閔道赫」、李侑菲飾演 富裕家庭出身的偶像志願生「崔高恩」、申恩慶飾演婦產科醫生「車珠蘭」、尹鐘焄飾演演藝企劃公司Cherry娛樂公司的代表「楊振模」、趙胤熙飾演美術老師「高明芝」、趙在允飾演德善警察署的警察班長「南哲宇」、李德華飾演人稱「方會長」的著名房地產富豪「方哲成」。



而《7人的逃脫》是金順玉編劇和朱東民導演繼《皇后的品格》、《Penthouse》系列之後，再次合作的作品。前作《Penthouse》系列從2020年10月到2021年9月通過三季播出大獲成功，《7人的逃脫》他們也將再次挑戰季播，第一季預計在今年9月播出。

Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞