韓媒點名XODIAC有份接棒BTS成新世代男團：22歲隊長LEX靠三大元素成一團之首！

大家期待XODIAC出道嗎？

由香港天加一文化傳媒打造（One Cool Jacso Entertainment），集合韓國、香港、中國及印尼成員的2023年最強跨國性男團XODIAC下月推出出道前傳歌《Calling》，強勢登場。未正式出道的XODIAC被韓媒睇好成為下一隊BTS（防彈少年團），據韓媒《朝鮮體育》上月報導，隨着BTS成員先後入伍，團隊將迎來三年空白期，而報導中亦分析各大事務所睇準時機，紛紛推出新世代男團，當中XODIAC亦榜上有名，被點名力爭新世代男團寶座，南韓熱度十足社交平台「idolissue」亦轉載相關消息。



而另一南韓著名投票網站kBOPS更進行2023年最有前途的pre-debut group投票，當中XODIAC亦被網民一致看好，以逾2萬票成功進佔第五位，實力受到肯定。



目前XODIAC正積極備戰，為《Calling》埋頭苦練中，不過身為隊中隊長的LEX日前亦抽空接受兩大時尚雜誌《ELLE MEN》及《men’s uno》的專訪，下月踏入23歲的LEX對於出道在即大感興奮，坦言能夠出道是一件非常幸福的事，他在訪問中表示：「在公司受訓一年，初頭雖然都會覺得十分害怕，但只要堅持下來很快就適應了。」



LEX本身屬於家中的「忙內」，所以被選為隊長時大感受寵若驚，亦自言壓力很大，不過要肩負隊長的責任，LEX只好臨危受命。事實上比實際年齡成熟的LEX表示：「人生不是速度，而是方向。不要為了達到目標而心急，這只會做成反效果，應該要一步一步朝着方向。」能夠成為團中隊長的LEX以「勇敢、魅力、自信」三個形容詞可以來表達自己，更承諾要好好帶領隊友一齊奮戰下去，希望攜手將他們的歌曲帶給全世界認識，最希望XODIAC能成為如BTS（防彈少年團）一樣的全能偶像，成為世界級的藝人。



XODIAC屬於OCJ旗下公司新人廠牌OCJ Newbies的首隊K-POP男團，未出道已被看好成為大勢新人男團。去年更獲邀出席於日本東京舉行的《WEIBO Account Festival 2022》微博頒獎典禮，更先拔頭籌摘下「最具潛力新人男團」的殊榮，隊長LEX更贏得「時尚新人獎」，XODIAC未出道已受到全球關注。

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