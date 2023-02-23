真情侶就是甜♥李鍾碩採訪提到女友IU「和她聊天會得到安慰，她是世上最有趣的人」

22日公開的時尚雜誌《Esquire》的畫報採訪中，李鍾碩提到戀人IU。

兩人在20代的時候就認識，李鍾碩也說：「每當那位朋友對我說『現在變得成熟了很多』的時候，我就會想成爲更成熟的想法，而且我想成爲比現在更好、更優秀的人。」

被問到「或許那個人給你很大的力量？」李鍾碩表示：「除了我之外，還有很多朋友從她的音樂、歌詞或是文章中得到安慰，我也一樣。只是我在和她聊天的時候也能得到這樣的安慰，這一點不同而已。我們從很久以前開始就是朋友，我覺得她是全世界最有趣的人，在剛剛說過的30多歲時感受到有許多苦惱時期，當時作爲朋友的她給了許多安慰。」表達感激之情。

而李鍾碩去年在《MBC演技大賞》上憑藉著《黑話律師》獲得大賞後，他發表意味深長的獲獎感言：「想藉此機會對那位說一些話，謝謝你一直那麼帥氣，而且我從很久以前就非常、非常喜歡你，也非常尊敬你。」引發各種猜測，隔天 D社（Dispatch）公開他和 IU 聖誕約會的照片，兩人也承認戀愛。

採訪一公開，也讓韓網友紛紛表示：「 IU 是個很有趣的人，果然李鍾碩知道這一點啊」，「採訪中抹了蜜 嗚嗚嗚嗚嗚嗚」、「看到別人的愛真的很開心」、「真的能感覺到愛啊」、「真羨慕...我們通過歌曲得到安慰的時候，竟然通過對話得到安慰」、「我也跟知恩姐姐說話」、「爲什麼覺得我的顴骨要爆了呢」等等。



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