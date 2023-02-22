「我還想呼吸，不要讓我放棄剩下的精力」KARA朴奎利氣憤被韓媒渲染報導，長文引粉絲心疼

KARA朴奎利這幾日捲入前男友宋子浩的詐欺案中，以參考人（指犯罪嫌疑外的第三人）身分被傳喚調查，她已發聲明澄清絕無涉及犯罪，但今（22）日再發長文吐露心聲。

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朴奎利首先表示自己想吐露心聲很久了，寫了好幾次擦掉再重寫，對於這兩日的如瀑布湧出的新聞無奈不已，「周圍的人都安慰我，只要忍一忍就會好轉，我也那麼想過：難道還會糟嗎？就像嘲笑一樣，新的一年到來就有大X事飛來，我每次都會代替『他』登上標題變成擋箭牌*。」

（*編按：由於偵查不公開，檢察廳都以P社、A某代稱Pica Project共同代表宋子浩，韓媒也照做，而在朴奎利被當參考人一事曝光後，韓媒多以朴奎利前男友為題，內文一樣將宋子浩寫成A某、宋某。）

「因為職業的原因閉口不談，忍受著一切……」朴奎利大力抨擊刺激性的新聞標題、抨擊有媒體把她早就訂好的日本粉絲見面會寫成是逃跑，表示自己唯一的錯就是沒能更早和前男友整理好關係，氣憤真正犯錯的人過得好好的，她卻要受到種種無妄之災。

▼朴奎利IG限時動態直言：「太陽都下山多久了……厭煩一切，什麼時候才能擺脫？」



「好不容易振作起來，想努力做些什麼卻又被糾纏，現在人生想嘗試什麼都會害怕。」「我還想呼吸，很對不起粉絲和成員們，因為還有要做的事，現在還不也不能輕易離開，請幫幫我，不要讓我放棄剩下的精力。」朴奎利字字句句都讓粉絲心疼、擔憂，一些粉絲也選擇用長文回應、鼓勵朴奎利。

▼朴奎利IG全文



粉絲留言（節錄）：「都是寫奇怪標題的人的錯，也是渲染造謠的人的錯，所以不要理那些做壞事的人，只聽支持的人說的話吧TT ♥」「沒有做錯卻因為有名要承受一切，多麼不合理，我們什麼都不能為你做，太傷心了，只能在一旁傾聽、產生共鳴，你很堅強、對很多人還說都是光芒四射的人。」「累的話就說累，知道了你有多信任我們，很萬幸、很感謝，不要鬆開我們看不見但緊緊揪住心的手。」

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