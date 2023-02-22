Super Junior希澈發言曾引爭議，用行動堅決立場：為校園霸凌受害者捐款1億韓元

Super Junior希澈本月上旬因為關於校園霸凌（校園欺凌、校園霸凌）的發言陷入爭議，昨（21）日他付諸行動捐款，再次表現自己反霸凌的立場。

青少年霸凌預防基金惠「綠樹」昨日向各大韓媒表示，希澈捐贈了1億韓元（234萬台幣；60萬港幣），贊助受害的青少年們的治療與復健。

希澈透過綠樹基基會傳達：「希望對校園霸凌受害青少年有所幫助。校園霸凌受害者一生都受到精神和肉體上的創傷，希望不要再有青少年為霸凌所苦，所以決定捐款。」金基會理事長對希澈的善舉表達謝意，表示會盡最大的努力替受害者找回原本的日常。

希澈本月上旬作客崔君的直播節目「Afreeca TV」，由於談到校園霸凌（校園欺凌、校園霸凌）時言語過於激動飆出髒話，還同時提及形象良好的車銀優，以及曾捲暴力事件的Super Junior前隊友強仁，引發爭議。13日‎他為粗暴言行道歉，但認為自己在校園霸凌的立場上沒有錯，此次捐款也顯現了希澈立場堅決。

*相關報導：SJ希澈直播酒醉發言「強仁是男子漢」、砲轟霸凌：「車銀優一定會揍霸凌者」，韓網爆炸：HYBE不整治嗎？／

‎SJ金希澈對直播爆粗口一事道歉！並表示：「對於學校暴力和特定網站的辱罵，我認為我沒有錯」

▼Afreeca TV直播片段



▼希澈道歉聲明



如同希澈當時的言語，韓國網友對於希澈的捐款也有兩種截然不同的看法，有人開酸「用錢解決收拾殘局」、「還和暴力之人有交情，用錢來平息嗎？」、「恢復藝人形象，投資1億是值得的」，有一些人則認為捐款本身就是好事，況且他不是真正做錯的罪犯，更有網友直接對槓持反面意見的網友：「在房間角落寫惡評的人憑什麼罵金希澈，校園霸凌會消失嗎？寫惡評裝正義。」「金希澈比寫惡評的孩子們好，他為校園霸凌受害者捐款，房間裡的酸民為受害者做什麼？」（‎網友討論來源）

另外，他在Afreeca TV提到自己缺陣Super Junior 2018年印尼雅加達亞運會閉幕表演，是因為要參加崔君生日會一事，也被放大檢視，但後來有網友發現完整直播裡，希澈是在澄清當時有媒體誤會他是去參加生日會，而他確實是因為腿傷無法坐飛機，因為不喜歡美談所以沒有強烈為該報導澄清。

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