「我还想呼吸，不要让我放弃剩下的精力」KARA朴奎利气愤被韩媒渲染报导，长文引粉丝心疼

KARA朴奎利这几日卷入前男友宋子浩的诈欺案中，以参考人（指犯罪嫌疑外的第三人）身分被传唤调查，她已发声明澄清绝无涉及犯罪，但今（22）日再发长文吐露心声。

*相关报导：‎KARA朴奎利&朴敏英衰卷前男友诈欺案，韩媒：男朋友风险、遗憾的平行理论



朴奎利首先表示自己想吐露心声很久了，写了好几次擦掉再重写，对於这两日的如瀑布涌出的新闻无奈不已，「周围的人都安慰我，只要忍一忍就会好转，我也那么想过：难道还会糟吗？就像嘲笑一样，新的一年到来就有大X事飞来，我每次都会代替『他』登上标题变成挡箭牌*。」

（*编按：由於侦查不公开，检察厅都以P社、A某代称Pica Project共同代表宋子浩，韩媒也照做，而在朴奎利被当参考人一事曝光后，韩媒多以朴奎利前男友为题，内文一样将宋子浩写成A某、宋某。）

「因为职业的原因闭口不谈，忍受著一切……」朴奎利大力抨击刺激性的新闻标题、抨击有媒体把她早就订好的日本粉丝见面会写成是逃跑，表示自己唯一的错就是没能更早和前男友整理好关系，气愤真正犯错的人过得好好的，她却要受到种种无妄之灾。

▼朴奎利IG限时动态直言：「太阳都下山多久了……厌烦一切，什么时候才能摆脱？」



「好不容易振作起来，想努力做些什么却又被纠缠，现在人生想尝试什么都会害怕。」「我还想呼吸，很对不起粉丝和成员们，因为还有要做的事，现在还不也不能轻易离开，请帮帮我，不要让我放弃剩下的精力。」朴奎利字字句句都让粉丝心疼、担忧，一些粉丝也选择用长文回应、鼓励朴奎利。

▼朴奎利IG全文



粉丝留言（节录）：「都是写奇怪标题的人的错，也是渲染造谣的人的错，所以不要理那些做坏事的人，只听支持的人说的话吧TT ♥」「没有做错却因为有名要承受一切，多么不合理，我们什么都不能为你做，太伤心了，只能在一旁倾听、产生共鸣，你很坚强、对很多人还说都是光芒四射的人。」「累的话就说累，知道了你有多信任我们，很万幸、很感谢，不要松开我们看不见但紧紧揪住心的手。」

草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻