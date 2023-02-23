Netflix新綜藝《體能之巔》100人拼3億獎金！男女同台競技，換你上去能撐幾秒？

號稱是真實版《魷魚遊戲》的Netflix新綜藝《體能之魷：百人大挑戰》，大家看了嗎？

來自各行各業的100名參賽者，究竟誰擁有「完美」體魄？ 《體能之巔》搜羅了100名來自各類行業體能強者，將他們放在同一個情景當中，拼的就是力氣和毅力，最終獲勝者能夠得到3億（韓幣）的獎金，設置和《魷魚遊戲》 非常像，但遠沒有電視劇那樣血腥（畢竟作品是作品，生活是生活嘛XD）！節目開播之後掀起了收視熱潮，據2月13日-19日的數據顯示，累計收看時間為45420萬小時，連續兩周登上全球非英語類TV SHOW TOP 10的榜首。



100名參賽選手有共同的特點就是體能炸裂，體格紮實、無論是男選手還是女選手各個肌肉搶鏡，為了吸引住更多的觀眾，參賽選手中不乏明星和業界名人。 比如在《超人回來了》中帶著女兒秋小愛瘋狂吸粉的格鬥士爸爸秋成勛也來了，身為現役運動員的他精神力驚人，哪怕精疲力盡也能靠著意志再撐一段時間，隨著節目的播出，他的好評也越來越多，又圈了一大波粉絲。



「韓國第一腿精」、女愛豆宣美的御用舞者兼《單身及地獄》成員車炫承的亮相也引來陣陣呼聲，神似Rain的顏值、黝黑肌膚、精壯身材也為他帶來不少熱度，歐巴身強力壯，半裸上陣確實看得人熱血沸騰。



除了健碩的男選手，還有美貌與力量並存的女參賽嘉賓，樂天巨人應援團隊長趙妍周，有著不輸女愛豆的顏值和凹凸有致的身材，雖然力氣不如男選手，卻也個性果敢，很有韌性，不輕易認輸。



擁有百萬粉絲的運動博主沈銀燈也在節目中亮相，瘦而不柴且結實有力的好身材完全打破了當代白瘦幼的審美，健身女孩真的太有魅力了。



除此之外，參賽選手中還有倫敦奧運男子跳馬冠軍、美國職棒亞利桑那響尾蛇隊的棒球選手、消防隊員、高山救難隊員、健美冠軍、摔角選手等等，每一集都是完全不同的遊戲設置，保證你看得熱血沸騰。



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