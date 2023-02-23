Netflix新综艺《体能之巅》100人拼3亿奖金！男女同台竞技，换你上去能撑几秒？

号称是真实版《鱿鱼游戏》的Netflix新综艺《体能之鱿：百人大挑战》，大家看了吗？

来自各行各业的100名参赛者，究竟谁拥有「完美」体魄？ 《体能之巅》搜罗了100名来自各类行业体能强者，将他们放在同一个情景当中，拼的就是力气和毅力，最终获胜者能够得到3亿（韩币）的奖金，设置和《鱿鱼游戏》 非常像，但远没有电视剧那样血腥（毕竟作品是作品，生活是生活嘛XD）！节目开播之后掀起了收视热潮，据2月13日-19日的数据显示，累计收看时间为45420万小时，连续两周登上全球非英语类TV SHOW TOP 10的榜首。



100名参赛选手有共同的特点就是体能炸裂，体格扎实、无论是男选手还是女选手各个肌肉抢镜，为了吸引住更多的观众，参赛选手中不乏明星和业界名人。 比如在《超人回来了》中带著女儿秋小爱疯狂吸粉的格斗士爸爸秋成勋也来了，身为现役运动员的他精神力惊人，哪怕精疲力尽也能靠著意志再撑一段时间，随著节目的播出，他的好评也越来越多，又圈了一大波粉丝。



「韩国第一腿精」、女爱豆宣美的御用舞者兼《单身及地狱》成员车炫承的亮相也引来阵阵呼声，神似Rain的颜值、黝黑肌肤、精壮身材也为他带来不少热度，欧巴身强力壮，半裸上阵确实看得人热血沸腾。



除了健硕的男选手，还有美貌与力量并存的女参赛嘉宾，乐天巨人应援团队长赵妍周，有著不输女爱豆的颜值和凹凸有致的身材，虽然力气不如男选手，却也个性果敢，很有韧性，不轻易认输。



拥有百万粉丝的运动博主沈银灯也在节目中亮相，瘦而不柴且结实有力的好身材完全打破了当代白瘦幼的审美，健身女孩真的太有魅力了。



除此之外，参赛选手中还有伦敦奥运男子跳马冠军、美国职棒亚利桑那响尾蛇队的棒球选手、消防队员、高山救难队员、健美冠军、摔角选手等等，每一集都是完全不同的游戏设置，保证你看得热血沸腾。



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