Netflix韓區公開2024年新作預告！《Sweet Home3》李到晛&高旻示兄妹重聚引爆期待，《殺人者o難堪》《寄生獸》全新上線

Netflix Korea昨日通過官方YouTube公開今年即將上線的新作預告合集，韓國作品包括《Sweet Home 3》《魷魚遊戲2》《地獄公使3》《京城怪物2》和《體能之巔：百人大挑戰2》，以及新作《殺人者o難堪》《The 8 Show》《寄生獸：The Grey》等等，讓人期待滿格。

《殺人者o難堪》由崔宇植和孫錫久主演，講述一個偶然開始殺人的平凡男人和一個追捕他的刑警的故事，2月9日開播。



《Sweet Home 2》讓部份劇迷感到失望，好在導演已透露第三季將由宋江和李到晛引領劇情、不再「淪為配角」。



其中一幕宋江與李到晛高旻示兄妹攜手同行，讓很多劇迷大呼期待：



根據日本漫畫改編，由具教煥、全少妮、李貞賢主演的《寄生獸：The Grey》也終於要來了！預告片裡具教煥問：「你最近是不是感到有些人散發讓人心情不好的腦波？」怪物化的獵殺場面相當勁爆驚悚！



《地獄公使》第二季主演由劉亞仁換為金聖喆，預告片中有人高聲呼籲：「我們要努力更積極地參與神的介入！」



《京城怪物》也即將上線第二季，韓韶禧對朴敘俊說：「我最討厭跟別人糾纏在一起。 」朴敘俊：「有人死了啊！」韓韶禧想動手打他，朴敘俊敏捷擋住：「我也不會挨第二次打。 」韓韶禧：「即便你知道殺人犯身份，也絕對無法承擔。 」



《體能之巔：百人大挑戰2》依舊是滿屏健美肉體的熱血畫風：



新劇《The 8 Show》由柳俊烈、千玗嬉、朴正民等主演，根據漫畫《金錢遊戲》和《爭奪遊戲》合二為一進行改編，講述8個人被困在分為8層的秘密空間、參加「積累時間就會賺錢」的甜蜜卻危險的真人秀時發生的故事。



《魷魚遊戲2》也終於歸來，成奇勳（李政宰 飾）放棄出國、接到一通神秘電話說他一定會後悔，他咬牙切齒地表示：「我一定會找到你。 」



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