韓國恐怖鉅獻《8釐米：詛咒影帶》3月10日等你來試膽！恐怖指數直逼《薩滿》！預告上線一週內即破百萬觀看數！

年度恐怖懸疑鉅獻《8釐米：詛咒影帶》，由《致命第六感》導演尹俊炯執導，《分手的決心》徐現宇、《超”人”氣動物園》趙敏京主演，本作在韓國公布海報和預告後，隨即引起網友熱烈關注，預告上線不到一週即突破100萬觀看次數，是近年來最受韓國網友期待懸疑恐怖巨作！

《8釐米：詛咒影帶》以寫實的拍攝剪輯手法、穿插新聞報導片段，令人分不清事件的真偽，營造出詭譎、毛骨悚然的氣氛，讓許多觀眾不禁聯想到驚駭懼獻《薩滿》和 J-Horror神作《詛咒》，紛紛留言表示：「該準備10片尿布觀影了！」、「預告可怕到我無法看完！」、「在《鬼病院》、《薩滿》後，終於出現感覺超恐怖的懼作了！」韓國網友都認為《8釐米：詛咒影帶》是繼話題賣座恐怖電影《鬼病院：靈異直播》後，最值得期待的韓國恐怖鉅獻，在上映前就引起極大的話題！



《8釐米：詛咒影帶》故事敘述在韓國檢察官之間將與殺人事件有關，暴力殘酷尺度較大、禁止外流的證據影像稱為「極祕檔案」。製作人金秀燦（徐現宇飾）得知錄影帶都被封印在檢察廳地下保管室的傳聞後，意外獲得了相關的錄影帶。錄影帶中所記錄的1992年東城莊旅館房間殺人案，與1987年峨嵋洞一家殺人案的真相究竟為何……？尹俊炯導演表示《鬼病院：靈異直播》、《薩滿》都是十分優秀的電影，他認為若前者兩部作品是以恐怖的情況或主角們在現場的反應為主的話，《8釐米：詛咒影帶》則將重點放在詭譎驚駭的故事內容，導演表示：「想讓觀眾隨著電影中的主角一同抽絲剝繭的同時，迎向最身歷其境的恐懼境界！」年度恐怖鉅獻《8釐米：詛咒影帶》3月10日在臺上映！



《8釐米：詛咒影帶》以釜山為故事背景，導演以真實事件「釜山兄弟之家福祉院事件」為靈感進行創作。「釜山兄弟之家福祉院事件」發生在1975年至1987年間，1975年韓國為了申辦奧運而進行打造乾淨城市的政策，「兄弟之家福祉院」就在此時期建立，並和釜山市簽下委託合約，在當地警方的協助下強制收容了多名遊民、殘障人士、孤兒，甚至連有家、有工作的民眾也被拘禁於此，根據韓國真相和解委員會調查結果，認為當時約有3萬多人被強制收留於福祉院，並在院方的強制勞動和虐待下造成600多人死亡，此事件又被稱為「韓版奧斯威辛集中營」，是韓國近代史中最嚴重的侵犯人權事件，殘酷程度令人難以想像，且對被害人們造成難以抹滅的創傷。尹俊炯導演表示：「我們以近代的『釜山兄弟之家福祉院事件』和一些釜山旅館凶殺案為靈感，探究一起發生在30年的凶殺案，會為30年後的今天帶來什麼影響，也思考著如何融入超自然的事物來構思本作。」



此外，近期透過《分手的決心》、《政客誠實中2》、《幻影》、《明星經紀人生存記》等作，展現充滿張力演技的徐現宇，這次他在《8釐米：詛咒影帶》中飾演一名紀錄片製作人，為找尋遭封印的錄影帶之內幕，而意外身陷危機！而女主角趙敏京也透露拍攝本作時所導致的「副作用」，她表示：「拍攝時很多地方既昏暗又陰森，當時下戲後在旅館就寢前，我會把燈都打開，並在絕對看不到鏡子的情況下入睡。」年度恐怖鉅獻《8釐米：詛咒影帶》3月10日等大家來試膽！



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